قلعة ديزني أبوظبي تطفو على البحر في تصميم فريد هو الأول من نوعه عالميًا

لأول مرة في تاريخ ديزني، سيشكل الماء جزءًا من تصميم قلعة ديزني الشهيرة - وسيحدث ذلك في أبو ظبي.
تم الكشف عن ذلك في الحلقة الأحدث من سلسلة ديزني على يوتيوب "نسميه الإبداع الهندسي – We Call It Imagineering"، حيث ناقش كبار التنفيذيين في قسم الإبداع الهندسي لوولت ديزني (Walt Disney Imagineering) الرؤية الإبداعية وراء مشروع "ديزني لاند أبوظبي" المرتقب.
"في إطار بناء تجاربنا المستقبلية، نتطلع إلى تجربة منطقة جديدة مثل أبوظبي، والتي أعلنا عنها مؤخراً كأحدث وجهاتنا."
زاك ريدلي، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية الإبداعية العالمية في ديزني، أكد أن الحديقة ستتبع نموذج "المملكة السحرية"، وتتمحور حول قلعة غير مسبوقة في التصميم. وقال: "أبوظبي مدينة على الماء، ولهذا نحن متحمسون للغاية لإدخال عنصر الماء للمرة الأولى في تصميم قلاع والت ديزني".
وأضافت آلي روبنستين، نائبة الرئيس الأول لتصميم العروض الإبداعية العالمية في وحدة الإبداع الهندسي لوولت ديزني، أن المشروع يتجاوز مجرد تكرار النماذج السابقة. وقالت: "للمرة الأولى، ننقل قلعتنا الأيقونية إلى البحر، حرفيًا مع أحدث سفننا، "ديزني أدفنتشر"، وهذه القلعة ليست نسخة مكررة لأي قلعة قائمة في العالم. إنها مستوحاة من مواضيع الطبيعة الأوسع مثل الماء، مع إشارات خفية إلى أميراتنا موانا، وإلسا وآنا".
أعلنت ديزني لأول مرة عن خططها لبناء متنزه ترفيهي ضخم في أبوظبي العام الماضي. وكما ذكرت "خليج تايمز" سابقًا، فإن "ديزني لاند أبوظبي" سيتم إنشاؤها في جزيرة ياس الشمالية، بالتعاون مع “ميرال”، المطور وراء عدد من أبرز وجهات العاصمة. وسيشكل المشروع أول متنزه يحمل علامة "ديزني" التجارية في الشرق الأوسط، وسيتضمن عدة مناطق ترفيهية مميزة إلى جانب القلعة الرئيسية البارزة.
وتأمل ريدلي في أن تعكس هذه الخطوة حجم المسؤولية، مشيرًا إلى: "الأشياء التي نصنعها لها أثر دائم على عدد هائل من الناس، وهذا الإرث غني للغاية، لكنه يعني في الوقت ذاته أن كل قرار نتخذه له وزن كبير".
وبما أن الماء سيكون في قلب تصميمها، تعد قلعة أبوظبي بأن تكون قطعة محورية مميزة – سمة تحدد الوجهة وتجعلها متفردة عن قلاع ديزني الأيقونية الأخرى حول العالم.