الإمارات

قلعة ديزني أبوظبي تطفو على البحر في تصميم فريد هو الأول من نوعه عالميًا

القلعة تجمع بين سحر الطبيعة ولمسات موانا وإلسا وآنا في أيقونة جديدة على جزيرة ياس