قلعة الفهيدي ذاكرة دبي.. 6 قاعات تروي حكاية مدينة لا تعرف المستحيل

أكدت السلطات يوم الأحد أن حصن الفهيدي، أحد أقدم المباني في دبي وأحد أهم مواقعها التراثية، من المقرر إعادة افتتاحه في النصف الأول من هذا العام.

جاء هذا التحديث خلال تفقد سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، سير العمل في مشروع ترميم حصن الفهيدي، الذي يمر الآن بمراحله النهائية قبل إعادة افتتاحه للجمهور كخ تجربة متحفية متكاملة.