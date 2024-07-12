قلب من أبوظبي ينقذ حياة طفلة سعودية
في قصة أمل تجاوزت الحدود الجغرافية، مُنحت فتاة سعودية تبلغ من العمر 9 سنوات فرصة أخرى للحياة بعد الحصول على قلب من متبرع متوفى دماغياً يقيم في دولة الإمارات .
وتعد هذه الحالة واحدة من ثلاث عمليات زراعة أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في أقل من 24 ساعة، حيث تم نقل القلوب الحية من أبوظبي وجدة والرياض إلى المرضى الثلاثة في الرياض الذين يعانون من ضعف وفشل في عضلة القلب.
,كان إجراء تلك العمليات الجراحية بتلك السرعة أمراً استثنائياً، حيث سابق الأطباء الزمن لإجراء عمليات الزراعة لهؤلاء المرضى الثلاثة. ولنجاح العملية الجراحية، يجب ألا تتجاوز الفترة بين إزالة القلب من المتبرع وزراعته للمريض الخمس ساعات.
فرصة جديدة للحياة
كانت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تعاني من ضعف في عضلة القلب، وكانت قد حاربت الموت في السابق، وتم على إثر ذلك تركيب مضخة صناعية لها في مارس 2023. وعلى الرغم من تلك العملية الجراحية، ظلت في المستشفى حيث لم يتمكن قلبها من الاعتماد على المضخة فقط.
واضطرت إلى الانتظار حتى يتوفر المتبرع. وتم أخيراً العثور على متبرع مطابق بفضل التنسيق بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسافر فريق خاص جواً من الرياض إلى أبو ظبي، حيث أجروا عملية جراحية لنزع قلب من مريض متوفى دماغياً كان قد تم إدخاله إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي.
وتم نقل القلب بعد ذلك إلى مطار السعودية عبر طائرة خاصة، ونُقِل إلى المستشفى، حيث تم إجراء العملية بنجاح، وتخضع الطفلة حالياً للمراقبة والمتابعة الطبية.
أما الحالة الثانية فهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاماً، حصل على قلب من مريض متوفى دماغياً في جدة، وذلك خلال 24 ساعة. وانتقل الفريق الطبي بالمستشفى إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة لإجراء عملية نزع القلب وإعادته إلى الرياض، حيث تمت عملية زراعة القلب بنجاح.
وكان المريض الثالث الذي خضع للعمليات الجراحية رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً ويعاني من قصور في القلب من الدرجة الرابعة. وتم زرع مضخة صناعية له في عام 2023. وحصل الرجل على فرصة جديدة للحياة بعد مطابقة متبرع متوفى دماغياً في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
وبعد عملية الزراعة، يخضع المريض الآن للمراقبة والمتابعة الطبية.