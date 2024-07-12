قلب من أبوظبي ينقذ حياة طفلة سعودية

كانت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تعاني من ضعف في عضلة القلب، وكانت قد حاربت الموت في السابق، وتم على إثر ذلك تركيب مضخة صناعية لها في مارس 2023. وعلى الرغم من تلك العملية الجراحية، ظلت في المستشفى حيث لم يتمكن قلبها من الاعتماد على المضخة فقط.