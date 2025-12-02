قفز حر بعلم الإمارات في احتفالات العيد الوطني بدبي

امتدت احتفالات دبي بالعيد الوطني لدولة الإمارات على مدار شهر كامل — من يوم العلم في 3 نوفمبر إلى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر — للسنة الثانية على التوالي. ومن عرض استعراضي مبهر في منطقة سيتي ووك الشهيرة إلى مسيرة كبرى لحمل الأعلام في الشوارع، أعدت الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات لسكانها وزوارها على حد سواء.
من بين العديد من الطرق التي احتفل بها السكان بهذه المناسبة الوطنية المميزة في دبي، نفذ عشرة قافزي مظلات عرضًا جريئًا على خلفية جزيرة النخلة، حيث حلقوا في السماء ضمن عرض جوي منظم خصيصًا.
بقيادة الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، حمل قافزو المظلات المتميزون علمًا كبيرًا لدولة الإمارات في تشكيل مذهل أثناء السقوط الحر، مقدمين عرضًا رائعًا يجسد الفخر الوطني والوحدة والطموح.
شاهد العرض هنا:
نُظم العرض من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE) بالتعاون مع سكاي دايف دبي، كجزء من برنامج DFRE للاحتفالات بعيد الاتحاد الذي يستمر في جميع أنحاء دبي حتى 3 ديسمبر.
تقود فعاليات الشهر في الإمارة علامة دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع شركاء من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.
استمرت حملة "زايد ورشيد" أيضًا للسنة الثانية كجزء من شهر الوطن، مما أتاح للإمارة فرصة للتعبير عن امتنانها العميق للقائدين العظيمين اللذين أسهمت رؤيتهما وكرمهما في وضع أسس نمو الوطن.
كشفت السلطات الشهر الماضي عن تركيب أرضي واسع النطاق يضم صورة مشتركة للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقع عند الدوار المقابل لإطار دبي، بالقرب من تقاطع شارع الشيخ زايد وحديقة زعبيل، ويمتد العمل الفني على قطر يبلغ 82 مترًا.
تم إنشاؤه باستخدام حصى متعددة الألوان، وصُمم ليكون مرئيًا من الأعلى، مشكّلًا تحية بصرية لافتة لآباء الأمة المؤسسين. ألقِ نظرة: