قفز حر بعلم الإمارات في احتفالات العيد الوطني بدبي

من بين العديد من الطرق التي احتفل بها السكان بهذه المناسبة الوطنية المميزة في دبي، نفذ عشرة قافزي مظلات عرضًا جريئًا على خلفية جزيرة النخلة، حيث حلقوا في السماء ضمن عرض جوي منظم خصيصًا.