قفزة متوقعة في أسعار الوقود بالإمارات بسبب الارتفاع العالمي

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأسعار أيضاً في يوليو على خلفية ارتفاع الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي والمخاوف بشأن انتشار الصراعات في الشرق الأوسط وخفض إمدادات النفط العالمية.

تقوم لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات بمراجعة أسعار الوقود بالتجزئة في نهاية كل شهر لتتوافق مع الأسعار العالمية.

وفي شهر يوليو، انخفضت الأسعار بحوالي 14-15 فلساً للتر في الإمارات ، حيث تم تسعير بنزين سوبر 98 و الخصوصي 95 وإي-بلس 91 بسعر 2.99 درهم و 2.88 درهم و 2.80 درهم للتر على التوالي.

,يراقب العديد من السكان - الذين يقودون لمسافات طويلة بسبب عملهم - وكذلك شركات الشحن والخدمات اللوجستية أسعار البنزين والديزل لأنها تؤثر عليهم بشكل مباشر.