قفزة متوقعة في أسعار الوقود بالإمارات بسبب الارتفاع العالمي
من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في دولة الإمارات قفزة في شهر أغسطس، حيث ارتفع متوسط الأسعار العالمية في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق.
وعالمياً، بلغ متوسط أسعار النفط نحو 84 دولاراً للبرميل في يوليو مقارنة بـ 82.6 دولاراً للبرميل في الشهر السابق. وجرى تداول خام برنت فوق 85 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من الشهر لكنه انخفض إلى 79.77 دولاراً للبرميل مساء الاثنين.
في شهر يوليو، بدأت أسعار النفط في الارتفاع حيث ارتفعت فوق 87 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأول قبل أن تتراجع بشكل مطرد إلى 81.56 دولاراً في 19 يوليو، وسجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوى لها منذ أبريل في 4 يوليو بسبب انخفاض المخزون في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأسعار أيضاً في يوليو على خلفية ارتفاع الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي والمخاوف بشأن انتشار الصراعات في الشرق الأوسط وخفض إمدادات النفط العالمية.
تقوم لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات بمراجعة أسعار الوقود بالتجزئة في نهاية كل شهر لتتوافق مع الأسعار العالمية.
وفي شهر يوليو، انخفضت الأسعار بحوالي 14-15 فلساً للتر في الإمارات ، حيث تم تسعير بنزين سوبر 98 و الخصوصي 95 وإي-بلس 91 بسعر 2.99 درهم و 2.88 درهم و 2.80 درهم للتر على التوالي.
,يراقب العديد من السكان - الذين يقودون لمسافات طويلة بسبب عملهم - وكذلك شركات الشحن والخدمات اللوجستية أسعار البنزين والديزل لأنها تؤثر عليهم بشكل مباشر.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة" سينشوري فاينشال" "Century Financial": قد تتأثر إمدادات النفط الخام استناداً إلى المخاوف حول حال السوق المتعلقة بزيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
كما أدى تزايد التوترات إلى تقليص فرص وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ينتظر السوق أيضاً نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضاف "فيجاي فاليشا": "التصور العام في السوق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة، وسيخفضها في اجتماع سبتمبر".