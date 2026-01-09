قفزة تاريخية في أسعار الذهب بدبي: عيار 22 يتخطى حاجز 500 درهم

قفزت أسعار الذهب في دبي مساء الجمعة، حيث تجاوز سعر الذهب من عيار 22 قيراط حاجز الـ 500 درهم للجرام الواحد خلال المساء.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراط إلى 500.25 درهم للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 540.25 درهم للجرام.
وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب لعيارات 21 و18 و14 قيراط لتصل إلى 479.75 درهم، و411.25 درهم، و320.75 درهم للجرام على التوالي.
وتجاوز سعر الذهب الفوري 4,500 دولار للأونصة مساء الجمعة، مدفوعاً ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات، وحالة عدم اليقين العالمي، والتوترات الجيوسياسية حول العالم، حيث جرى تداوله عند 4,510.35 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 1.3 في المئة عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.
وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 50,000 وظيفة في ديسمبر 2025، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 60,000 وظيفة.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال"، إن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وأضاف: "سيمثل هذا المكسب الأسبوعي الرابع له في الأسابيع الخمسة الماضية. وبالرغم من قوة الدولار، إلا أن الذهب حافظ على استقراره هذا الأسبوع، ويعود ذلك إلى الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، فضلاً عن حالة عدم اليقين المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الصين واليابان".
علاوة على ذلك، ذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الرئيس ترامب من المرجح أن يعلن عن خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأن الرئيس الجديد سيعكس موقف ترامب المؤيد لخفض أسعار الفائدة.
وتابع فاليشا: "بينما قد تؤدي عملية إعادة توازن مؤشرات السلع الأساسية إلى ممارسة بعض الضغط على المعادن الثمينة في المدى القصير، إلا أن جميع المحفزات طويلة الأمد التي تدعم هذا الصعود لا تزال قائمة. والفضة مدعومة أيضاً بنقص المعروض، حيث يفوق الطلب الصناعي حجم الإمدادات، وهي تظهر تقلبات مرتفعة، حيث يزيد تقلب الـ 30 يوماً بنحو 18 نقطة عن تقلب الـ 90 يوماً".
ويرى فاليشا أن الذهب قد يواجه مستويات مقاومة عند 4,550 دولار، بينما قد تواجه الفضة مقاومة حول مستوى 79.54 دولار