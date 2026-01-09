قفزة تاريخية في أسعار الذهب بدبي: عيار 22 يتخطى حاجز 500 درهم

وتابع فاليشا: "بينما قد تؤدي عملية إعادة توازن مؤشرات السلع الأساسية إلى ممارسة بعض الضغط على المعادن الثمينة في المدى القصير، إلا أن جميع المحفزات طويلة الأمد التي تدعم هذا الصعود لا تزال قائمة. والفضة مدعومة أيضاً بنقص المعروض، حيث يفوق الطلب الصناعي حجم الإمدادات، وهي تظهر تقلبات مرتفعة، حيث يزيد تقلب الـ 30 يوماً بنحو 18 نقطة عن تقلب الـ 90 يوماً".