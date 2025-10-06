قفزة أسعار متوقعة بالإمارات لتذاكر الطيران: بادر لحجز رحلات ديسمبر لتوفير 50% من التكلفة

يمكن للمسافرين الذين يحجزون الآن توفير ما بين 30% و40% في المتوسط مقارنةً بالانتظار حتى أواخر نوفمبر. على سبيل المثال، قد يرتفع سعر رحلة شائعة مثل دبي إلى لندن، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 2800 درهم إماراتي اليوم، بسهولة إلى 3800-4200 درهم إماراتي بحلول أواخر نوفمبر. كلما اقتربنا من ديسمبر، زادت الأسعار بشكل كبير، ولذلك ننصح دائمًا بالحجز مبكرًا قدر الإمكان لرحلات العطلات،" هذا ما صرّح به "راهيش بابو"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مسافر دوت كوم" musafir.com، لصحيفة خليج تايمز .