قفزة أسعار متوقعة بالإمارات لتذاكر الطيران: بادر لحجز رحلات ديسمبر لتوفير 50% من التكلفة

حان الوقت بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون للسفر خلال موسم العطلات المقبل في ديسمبر لشراء تذاكرهم، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 50% مع اقتراب العطلات.
يمكن للمسافرين الذين يحجزون الآن توفير ما بين 30% و40% في المتوسط مقارنةً بالانتظار حتى أواخر نوفمبر. على سبيل المثال، قد يرتفع سعر رحلة شائعة مثل دبي إلى لندن، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 2800 درهم إماراتي اليوم، بسهولة إلى 3800-4200 درهم إماراتي بحلول أواخر نوفمبر. كلما اقتربنا من ديسمبر، زادت الأسعار بشكل كبير، ولذلك ننصح دائمًا بالحجز مبكرًا قدر الإمكان لرحلات العطلات،" هذا ما صرّح به "راهيش بابو"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مسافر دوت كوم" musafir.com، لصحيفة خليج تايمز .
قال إن أسعار رحلات الذهاب والإياب الحالية من دبي تُظهِر تنافسيةً على الخطوط الدولية الرئيسية. وأضاف بابو: "مع ذلك، خلال فترات ذروة السفر (مثلاً، من 20 إلى 28 ديسمبر)، ترتفع الأسعار عادةً بنسبة 30-50% حسب الوجهة. ويعكس هذا النمط ارتفاع الطلب، ومحدودية المقاعد المتاحة، وارتفاع أسعار شركات الطيران خلال موسم العطلات".
بالنسبة للعطلات الرسمية الأخيرة لعام 2025، من المرجح أن يحصل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على يومين إجازة في منتصف الأسبوع للاحتفال بعيد الاتحاد، الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر. يمكنهم تحويل هذه العطلة إلى إجازة لمدة أسبوع من خلال التقدم بطلب للحصول على إجازة سنوية يوم الاثنين 1 ديسمبر والخميس 4 ديسمبر والجمعة 5 ديسمبر. مع إضافة عطلتي نهاية الأسبوع، يمكن للمقيمين الاستمتاع بإجازة لمدة 9 أيام لاختتام العام.
تصل أسعار تذاكر الطيران إلى ذروتها في شهر ديسمبر، حيث يسافر عدد كبير من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لقضاء العطلات وزيارة عائلاتهم وأصدقائهم في بلدانهم الأصلية خلال عطلة عيد الفطر، وعيد الميلاد، وعطلة رأس السنة الجديدة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدر شركات الطيران الكبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، فضلاً عن مطار دبي الدولي، تحذيرات بشأن مواسم الذروة في السفر، وهو ما يعكس الطلب القوي خلال شهر ديسمبر.
أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في "مسافر" أن فترة الحجز الأمثل للرحلات الدولية عادةً ما تكون قبل 6 إلى 8 أسابيع، وهو أمر بالغ الأهمية خلال فترات ذروة العطلات، حيث يرتفع الطلب وتنفد الأسعار التنافسية بسرعة. وأضاف: "نشهد بالفعل اهتمامًا كبيرًا وارتفاعًا في الأسعار لرحلات ديسمبر. يضمن الحجز الآن أسعارًا أفضل وتوافرًا للمقاعد وقيمة أكبر قبل أن ترتفع الأسعار بشكل كبير خلال موسم العطلات".
واتفق معه أيضًا سمير باجول، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كلير تريب العربية.
كما نشجع عملاءنا بشدة على حجز رحلاتهم مسبقًا. بل إننا نُطلق أيضًا عروضًا ترويجية خاصة بنا لمساعدة الناس على الحجز مُبكرًا، كما قال باجول.
قال خلال مقابلة: "يمكنك توفير ما لا يقل عن ٢٥ إلى ٣٠٪ إذا حجزت الآن. الأسعار الآن أرخص بكثير".