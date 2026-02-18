قطاع النقل التجاري في دبي يرسخ دعائم أجندة "D33"

كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن نتائج استثنائية سجلها قطاع النقل التجاري في الإمارة خلال عام 2025، حيث شهد القطاع قفزة نوعية في عدد الشركات المرخصة بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالعام السابق، ليصل عددها إلى 16,917 شركة. ولم يقتصر النمو على عدد المنشآت فحسب، بل امتد ليشمل الأسطول التشغيلي الذي تخطى حاجز النصف مليون مركبة مسجلة، محققاً زيادة قدرها 25%، مما انعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي للإمارة بمساهمة اقتصادية سنوية بلغت 8.4 مليار درهم.