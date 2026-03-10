قطاع العقارات في الإمارات يفتح أبوابه لإيواء المسافرين العالقين

عندما تسببت إلغاءات الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي في تقطع السبل بآلاف المسافرين في دولة الإمارات، بادرت شركات تأجير المنازل والمطورون العقاريون في جميع أنحاء البلاد بتقديم العون وفتح أبوابهم للمحتاجين.
كانت شركة "بيس هومز للتطوير العقاري"، ومقرها الإمارات، من أوائل الشركات التي استجابت للنداء. وقال إحسان رشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة: "خلال الوضع الراهن، وعندما أدت إغلاقات المجال الجوي إلى عدم قدرة العديد من الزوار على العودة إلى ديارهم، شعرنا أنه من واجبنا المبادرة".
وأضاف: "لم يطلب منا أحد القيام بذلك. إن حبنا واحترامنا لهذا البلد وقيادته يشجعنا بشكل طبيعي على الوقوف والمساعدة كلما دعت الحاجة".
ووفقاً لرشيد، تلقت الشركة أكثر من 2000 طلب للمساعدة عبر قنوات مختلفة. وقال: "لقد رتبنا إقامة مجانية لمئات الزوار الذين تقطعت بهم السبل، بينما نواصل توسيع نطاق الدعم. نحن نؤمن بأنه عندما يعود الزوار في نهاية المطاف إلى بلدانهم، يجب ألا يتذكروا جمال دبي فحسب، بل أيضاً اللطف والإنسانية التي اختبروها هنا خلال الأوقات الصعبة".
كما تطوعت شركة العقارات الشهيرة "دانوب" بشققها. وبالنسبة لمؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، رضوان ساجان، كان هذا القرار شخصياً للغاية.
قال ساجان: "تقديم إقامة مجانية لمن تقطعت بهم السبل في دبي هو طريقتنا لضمان ألا يشعر أي شخص بالوحدة خلال هذه الأزمة. لقد مررت شخصياً بلحظات من عدم اليقين خلال وقتي في الكويت، وفهمت الخوف والعجز الذي كان يواجهه الكثيرون".
قامت الشركة بإيواء أكثر من 600 شخص ممن تقطعت بهم السبل، وتواصل تقديم الدعم للكثيرين غيرهم. وأضاف: "لا تزال العائلات وكبار السن على رأس أولوياتنا، ونقوم أيضاً بترتيب إقامات فندقية عند الحاجة. يمكن للمحتاجين مراسلة حساب على إنستغرام مباشرة، وسيقوم فريقنا بالتواصل معهم".
تحرك قطاع منازل العطلات أيضاً لمساعدة العائلات التي تكافح لإيجاد سكن ميسور التكلفة مع ارتفاع الأسعار.
كانت "ليفجازا"، وهي منصة محلية لتأجير منازل العطلات، من بين الشركات التي تدخلت. ووفقاً للرئيس التنفيذي رامنيك سينغ دير، قدم أكثر من 100 مشغل في شبكتهم أسعاراً مخفضة لليالي الإقامة وليالي إضافية مجانية للعائلات التي تقطعت بها السبل. قال دير: "ولمساعدة المسافرين بشكل أكبر، ألغت جميع رسوم المنصة، مما سمح بإجراء حجوزات بأسعار أقل بنسبة 15 إلى 20 في المائة مقارنة بالمنصات الدولية".
وأضاف: "بفضل هذه الاستجابة الجماعية والسريعة، تكاتف قطاع منازل العطلات في الإمارات لدعم الزوار خلال الاضطرابات غير المتوقعة". وأشار إلى أنه تم بالفعل إيواء أكثر من 50 ضيفاً من خلال شبكتهم، مع تواصل أكثر من 500 مسافر تقطعت بهم السبل طلباً للمساعدة.
كما كانت شركة "أيراس لتأجير منازل العطلات" من بين الشركات التي قدمت غرفاً بأسعار مخفضة. قال سيدهارث لالواني، رئيس المبيعات في الشركة: "كان لدينا حوالي أربع عائلات تقطعت بهم السبل في الإمارات وغير قادرين على العودة. عرضنا غرفنا بخصم يتراوح بين 40-50 في المائة مقارنة بأسعار الشهر الماضي. لقد كان ذلك مناسباً لميزانية هذه العائلات، وكان يعني أن لديهم شيئاً واحداً أقل للقلق بشأنه".
بالنسبة للسائح البلجيكي مايكل كريبين، جاءت المساعدة في لحظة حرجة. لقد سافر إلى دبي مع ابنه وشريكته الصربية وابنتها للاحتفال بأعياد ميلادهم - وهي رحلة كان من المفترض أن تكون أول لقاء للأطفال كعائلة ممتدة. وكانوا يستعدون للمغادرة عندما بدأت الإلغاءات.
وصف كريبين الوضع بأنه "صعب للغاية"، حيث حاول التعامل مع طفلين دون روتين يومي بينما كان يتنقل بين مكالمات لا حصر لها لإعادة حجز الرحلات ويشاهد تكاليف الفنادق تتراكم. قال: "في صربيا وبلجيكا، حيواناتنا الأليفة موجودة في رعاية مدفوعة الأجر. وكان العمل بانتظارنا. الحياة الواقعية توقفت. ما كان من المفترض أن يكون أول لقاء جميل للأطفال تحول إلى اختبار لم نوقع عليه. بالكاد كنا نصمد".
وفي هذه اللحظة العصيبة، تدخلت "ليفجازا" لمساعدة العائلة في العثور على شقة ميسورة التكلفة. قال كريبين: "شعرنا أن أحداً يسمعنا ويدعمنا في هذه الأزمة. لقد أثبت لنا ذلك أن اللمسة الإنسانية لها أهمية".