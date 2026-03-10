قطاع العقارات في الإمارات يفتح أبوابه لإيواء المسافرين العالقين

وصف كريبين الوضع بأنه "صعب للغاية"، حيث حاول التعامل مع طفلين دون روتين يومي بينما كان يتنقل بين مكالمات لا حصر لها لإعادة حجز الرحلات ويشاهد تكاليف الفنادق تتراكم. قال: "في صربيا وبلجيكا، حيواناتنا الأليفة موجودة في رعاية مدفوعة الأجر. وكان العمل بانتظارنا. الحياة الواقعية توقفت. ما كان من المفترض أن يكون أول لقاء جميل للأطفال تحول إلى اختبار لم نوقع عليه. بالكاد كنا نصمد".