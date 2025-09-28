قطاع التأمين يتجاوز صدمة الأمطار: أرباح الشركات تقفز 63% وإيراداتها تسجل 24.6 مليار درهم

حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على مسار تعافيه في النصف الأول من عام 2025، مستفيدًا من الأداء القوي في الربع الأول ومبتعدًا بشكل أكبر عن تأثير الضغوط الناجمة عن أمطار أبريل 2024.

وقد ساعد على تحقيق التعافي المستدام ارتفاع معدلات أقساط التأمين ودخل الاستثمار القوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة بدري للاستشارات الإدارية، أن إيرادات التأمين للشركات الـ27 المدرجة في السوق ارتفعت بنسبة 19% إلى 24.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ20.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة الاستشارية في تقريرها للنصف الأول من العام: "يعكس هذا التوسع زيادات مستدامة في أسعار أقساط التأمين، وتحسن التسعير القائم على المخاطر، والطلب المستمر على خطوط التأمين على السيارات والتأمين الطبي، والتي تظل محركات النمو الرئيسية".

سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل هطول أمطار منذ 75 عامًا في أبريل من العام الماضي، مما تسبب في أضرار جسيمة للسيارات والممتلكات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. وتكبدت شركات التأمين مليارات الدراهم من المطالبات إثر الأمطار غير المسبوقة.

وكشفت بيانات بدري للإدارة أن أكبر خمس شركات ساهمت بنحو 16.9 مليار درهم من إجمالي الإيرادات، بنمو 19% مقارنة بـ 14.2 مليار درهم في العام الماضي، في حين نمت بقية الشركات مجتمعة بنسبة 17% إلى 7.7 مليار درهم.

الأرباح

وشهدت شركات التأمين في دولة الإمارات نمواً قوياً في الربحية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث نمت بنسبة 63% إلى 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ساهمت أكبر خمس شركات مُولِّدة للأرباح بمبلغ 1.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 32%، بينما نمت أرباح شركات التأمين المتبقية مجتمعةً بنسبة 420%، من 107 ملايين درهم إماراتي إلى 557 مليون درهم إماراتي. والجدير بالذكر أن نسبة الأرباح المرتبطة بأنشطة التأمين ظلت مرتفعة، حيث شكّلت المخاطر الصناعية الخاصة 80% من أرباح القطاع، مما يُبرز تحوّلاً نحو ربحية الاكتتاب الأساسية بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات.

مع ذلك، أشار بداري إلى أن دخل الاستثمار لا يزال يلعب دورًا محوريًا لدى العديد من الجهات الفاعلة. ومن بين أكبر عشر جهات مُولِّدة للأرباح، كان أداء الاستثمار هو الداعم الأكبر لغالبية هذه الجهات مقارنةً بنتائج التأمين.

حافظت بعض شركات التأمين على هوامش ربح رائدة في القطاع تتجاوز 25%، بينما تحسنت هوامش أخرى بشكل ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي، وإن كانت سلبية. وتشير هذه التحولات إلى تقدم مبكر في انضباط الاكتتاب، لكنها تُبرز التحديات التي تواجه الشركات الأضعف.