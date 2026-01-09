قطار نخيل جميرا المعلق يتوقف مؤقتاً لصيانة المحطات

أفاد قطار نخيل الجميرا المعلق بأنه "سيتوقف مؤقتًا" بسبب صيانة المحطات، وذلك في إشعار نشره على موقعه الإلكتروني.
يُعد القطار المعلق خيارًا شائعًا للسياح الذين يرغبون في الاستمتاع بمناظر لا مثيل لها للنخلة، ويربط المعالم الرئيسية في جميع أنحاء الجزيرة.
يمتد خط القطار المعلق الذي يبلغ طوله 5.5 كيلومتر عبر أربع محطات رئيسية من بوابة النخلة إلى أتلانتس أكوافنتشر، وهو نظام النقل العام الوحيد في نخلة جميرا.
تبدأ أسعار تذاكر القطار المعلق من 5 دراهم، وتبدأ رحلة الذهاب والإياب من 10 دراهم.
في منشور على إنستغرام، صرحوا: "يرجى العلم أن خدمة القطار المعلق معلقة مؤقتًا حتى إشعار آخر بسبب الصيانة. سنبقيكم على اطلاع بمجرد استئناف الخدمة."
يمكن للمقيمين والسياح استخدام تاكسي هلا التابع لهيئة الطرق والمواصلات للتنقل في نخلة جميرا بينما يخضع القطار المعلق لصيانة المحطات.
