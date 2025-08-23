"قطار الاتحاد يستحق العناء": سكان الشارقة يتقبلون التأخيرات المرورية بابتسامة

بالنسبة للعديد من سكان الشارقة، أضاف إغلاق الطرق لمدة شهرين بالقرب من شارع مليحة وجسر الجامعة دقائق إضافية إلى تنقلاتهم اليومية. ولكن بدلاً من الإحباط، يرى معظمهم أن ذلك تضحية بسيطة من أجل مشروع سيغير طريقة سفر الناس في جميع أنحاء الإمارات.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل شبكة قطار الاتحاد في عام 2026، حيث ينتظر السكان مشروع البنية التحتية الضخم الذي سيربط الإمارات ويمتد إلى دول الخليج المجاورة.

"لا يزعجني الأمر"

قال أحمد السويدي، وهو مقيم يعمل في دائرة حكومية بالشارقة ويعيش في ضاحية السييوه، إن إغلاق الطرق المؤقت زاد من وقت تنقله في الصباح والمساء.

وقال السويدي: "غالبًا ما أسافر عبر شارع مليحة لأنه أفضل طريق يربط منزلي في السييوه بمكتبي في ضاحية هيرا بالشارقة. أصل إلى مكتبي في حوالي 20 إلى 25 دقيقة".

الآن، مع الإغلاق وازدحام المرور على شارع مليحة، يسلك السويدي التحويلة عبر شارع الشارقة الدائري. "يضيف ذلك 15 دقيقة أخرى بالنسبة لي".

يغادر أحمد منزله في الساعة 7:15 صباحًا ويصل إلى العمل حوالي الساعة 8 صباحًا. في المساء، قال إن رحلة العودة أصبحت أبطأ أيضًا، خاصة بالقرب من جسر الجامعة، حيث يندمج المرور من اتجاهات مختلفة.

وأضاف السويدي: "لكن بصراحة، لا يزعجني الأمر. ما سنحصل عليه في المقابل هو سفر مريح مدى الحياة بالقطارات. هذا التأخير الذي لا يتجاوز نصف ساعة لا شيء مقارنة بالتقدم الذي تحققه بلادنا. من المذهل حقًا أن نرى كيف تتطور الإمارات".

