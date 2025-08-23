"قطار الاتحاد يستحق العناء": سكان الشارقة يتقبلون التأخيرات المرورية بابتسامة

بالنسبة للعديد من سكان الشارقة، أضاف إغلاق الطرق لمدة شهرين بالقرب من شارع مليحة وجسر الجامعة دقائق إضافية إلى تنقلاتهم اليومية. ولكن بدلاً من الإحباط، يرى معظمهم أن ذلك تضحية بسيطة من أجل مشروع سيغير طريقة سفر الناس في جميع أنحاء الإمارات.
من المتوقع أن يبدأ تشغيل شبكة قطار الاتحاد في عام 2026، حيث ينتظر السكان مشروع البنية التحتية الضخم الذي سيربط الإمارات ويمتد إلى دول الخليج المجاورة.
قال أحمد السويدي، وهو مقيم يعمل في دائرة حكومية بالشارقة ويعيش في ضاحية السييوه، إن إغلاق الطرق المؤقت زاد من وقت تنقله في الصباح والمساء.
وقال السويدي: "غالبًا ما أسافر عبر شارع مليحة لأنه أفضل طريق يربط منزلي في السييوه بمكتبي في ضاحية هيرا بالشارقة. أصل إلى مكتبي في حوالي 20 إلى 25 دقيقة".
الآن، مع الإغلاق وازدحام المرور على شارع مليحة، يسلك السويدي التحويلة عبر شارع الشارقة الدائري. "يضيف ذلك 15 دقيقة أخرى بالنسبة لي".
يغادر أحمد منزله في الساعة 7:15 صباحًا ويصل إلى العمل حوالي الساعة 8 صباحًا. في المساء، قال إن رحلة العودة أصبحت أبطأ أيضًا، خاصة بالقرب من جسر الجامعة، حيث يندمج المرور من اتجاهات مختلفة.
وأضاف السويدي: "لكن بصراحة، لا يزعجني الأمر. ما سنحصل عليه في المقابل هو سفر مريح مدى الحياة بالقطارات. هذا التأخير الذي لا يتجاوز نصف ساعة لا شيء مقارنة بالتقدم الذي تحققه بلادنا. من المذهل حقًا أن نرى كيف تتطور الإمارات".
قالت فاطمة الحمادي، وهي مقيمة إماراتية تعيش في النوه، إنها بالكاد تلاحظ الفرق بسبب روتينها اليومي للقيادة إلى دبي للعمل.
وقالت: "في أيام الأسبوع، أغادر المنزل حوالي الساعة 7 صباحًا للتوجه إلى دبي، وأقضي ما يقرب من ساعتين في الازدحام المروري كل يوم. مقارنة بذلك، فإن التحويلة داخل الشارقة بسيطة جدًا".
عندما تزور والديها في نزوى في عطلات نهاية الأسبوع، كانت تسلك شارع مليحة مباشرة، لكنها الآن تسلك التحويلة عبر الطريق الدائري لبضعة كيلومترات قبل العودة إلى الطريق السريع.
وقالت: "نعم، هناك تباطؤ طفيف لمسافة حوالي ثلاثة إلى أربعة كيلومترات بالقرب من منطقة البناء، لكنه يمكن التحكم فيه".
وأضافت فاطمة: "لأنني معتادة على الجلوس في الازدحام المروري خلال ساعات الذروة في دبي، فإن هذه التأخيرات الصغيرة لا تبدو مزعجة على الإطلاق. إذا كان هذا الإزعاج يساعد في بناء قطار الاتحاد، فإنه يستحق العناء تمامًا".
قال سانديب كومار، وهو مقيم هندي يعيش في النهدة ويعمل في مليحة، إن التحويلات جعلت رحلاته في عطلة نهاية الأسبوع أكثر صعوبة قليلاً.
وقال: "في أيام الأسبوع، أغادر منزلي حوالي الساعة 7 صباحًا لأصل إلى مكتبي بحلول الساعة 8 صباحًا، والتحويلة لا تسبب لي الكثير من المشاكل. لكن في أيام الجمعة، الأمر مختلف".
وتابع: "أيام الجمعة هي اليوم الذي يخرج فيه الكثير منا في النهدة لمقابلة الأصدقاء والعائلة أو التوجه نحو الصحراء. مع إغلاق الطريق الداخلي بالقرب من جسر الجامعة، نصل مباشرة إلى شارع مليحة، والازدحام يكون كثيفًا، خاصة بعد الساعة 7 مساءً. يضيف ذلك بسهولة 20 دقيقة إلى الرحلة".
وعلى الرغم من ذلك، لا يشتكي المسافرون وهم ينظرون إلى الصورة الأكبر. "نعم، إنه شعور متعب في بعض الأحيان، خاصة عندما تكون مع العائلة في السيارة، لكن هذا مؤقت. بمجرد أن يصبح قطار الاتحاد جاهزًا، سيقلل من أوقات السفر بشكل كبير ويجعل هذه الرحلات خالية من التوتر. ولهذا، أنا سعيد بالتأقلم لبضعة أشهر".