قطار الاتحاد... من الذيد إلى دبي في 30 دقيقة: حلم يتحقق للمسافرين

عندما قرأ المقيمون عن جاهزية خدمة السكك الحديدية للاتحاد للركاب - والتي أبرزتها الرحلة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من دبي إلى الفجيرة - قال العديد من الركاب المنتظمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إنهم ينتظرون الآن بفارغ الصبر افتتاحها للجمهور.

وأثارت رحلة سموه على متن القطار، الذي تصل سرعته إلى 200 كيلومتر في الساعة، حماسةً كبيرةً بين المسافرين لمسافات طويلة يوميًا أو أسبوعيًا. ويمثل إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية بالنسبة للكثيرين نهايةً لرحلات الطرق المُرهقة، وبدايةً لسفر أسرع وأكثر راحةً وراحةً.

أشرف سليم، المقيم في الذيد ويعمل في شركة عقارات بالشارقة، يسافر يوميًا بالسيارة. قال: "الازدحام المروري والرحلات الطويلة مُرهقة، خاصةً خلال ساعات الذروة".

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يسافر سليم يوميًا من الذيد إلى مكتبه في الشارقة، ويقضي قرابة ساعتين على الطريق يوميًا. يقول سليم: "أحيانًا، تؤخر حركة المرور الرحلة نصف ساعة. تستغرق الرحلة الواحدة حوالي 45 دقيقة إلى ساعة. ولكن بمجرد فتح القطارات للجمهور، ستصبح الرحلات مريحة".

"قراءة قصة رحلة سموه بالقطار جعلتني أشعر بالأمل، وبمجرد افتتاحه للجمهور، سأكون من أوائل الذين يحجزون التذكرة."

ستمتد شبكة قطارات الاتحاد لنقل الركاب على مسافة 900 كيلومتر تقريبًا، لتربط 11 مدينة ومنطقة رئيسية في الإمارات السبع، بما في ذلك دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة والذيد ورأس الخيمة وغيرها. وتهدف الشبكة إلى خدمة 36 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

بالنسبة للسكان مثل عبدالله العلي، الذي يسافر من الفجيرة إلى دبي مرتين أسبوعياً لحضور اجتماعات العمل، فإن "رحلة القطار الفعالة مثيرة للغاية".

سيوفر لي هذا الوقت والوقود والطاقة. بدلًا من قضاء ساعات على الطريق، سأتمكن من الاسترخاء أو العمل أثناء السفر، كما قال.

يعتقد عبد الله أنه بمجرد افتتاح القطار للجمهور، سيتمكنون من التخطيط لرحلتهم بدقة، وبالنسبة لمن لا يقودون سيارات، ستكون قطارات الاتحاد بمثابة المنقذ. وأضاف عبد الله: "هناك العديد من السكان الذين لا يقودون سيارات. أرى في شركتي أن الكثير منهم يخططون قبل أسبوع للسفر إلى دبي أو أبوظبي خلال عطلات نهاية الأسبوع. بمجرد افتتاحه، كل ما علينا فعله هو حجز التذاكر وركوب القطار".

نهاد سمير، أحد سكان الذيد، يسافر إلى دبي أربع مرات أسبوعيًا على الأقل، ويأمل أن يُحدث القطار نقلة نوعية في تجربته. يقول سمير: "أحيانًا، للعمل الذي لا يستغرق سوى 20 دقيقة، أضطر للقيادة من الذيد إلى دبي أو الشارقة. وبصراحة، أحيانًا يكون الأمر مُرهقًا. أتخيل كم ستكون الرحلات سهلة ومريحة بمجرد افتتاحه. سيكون أشبه بمترو يربط المدن الرئيسية في الدولة".

كنت أقرأ عن مدة السفر من مدينة إلى أخرى، وهي دقائق معدودة. على سبيل المثال، من الذيد إلى دبي، قرأت أن الرحلة تستغرق 30 دقيقة فقط، وهو ما يُشبه السفر بالمترو من محطة سنتر بوينت إلى الخليج التجاري. أتطلع بشوق لركوب هذا القطار،" أضاف سمير.