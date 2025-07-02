قطار الاتحاد: إغلاقات الشارقة تُمهد لمستقبل النقل في الإمارات

في إطار مشروع قطار الاتحاد الجاري تنفيذه، ستُغلق الشارقة مؤقتًا الطرق الرئيسية الرابطة بين شارعي مليحة وطريق الشارقة الدائري من 1 يوليو إلى 30 أغسطس. وسيتعيّن على سكان هذا الشارع، الذي يربط طريق مليحة بطريق الشارقة الدائري، التكيّف مع الوضع مؤقتًا. ورغم أنه من المتوقع أن يُسبب هذا الإغلاق اضطرابات مرورية قصيرة المدى، إلا أن هذه المبادرة تُبشّر بفوائد طويلة الأمد على ربط الإمارة من خلال توسيع شبكة السكك الحديدية.

ريم اليماحي، طالبة في السنة الثالثة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، تسلك طريق مليحة بانتظام للوصول إلى مسار الدراجات القريب. قالت إنها ستضطر الآن إلى إيجاد طريق آخر أطول للوصول إلى الموقع، وهو أمر "محبط بعض الشيء لأن الطريق الذي أسلكه بالفعل سهل وسريع للغاية، وأعتقد أنه أسهل طريق إلى مكان ركوب الدراجات".

ريم، من الفجيرة، تعبر الطريق، الذي أُغلق الآن لتشييد مشروع السكك الحديدية الوطنية، للوصول إلى الجامعة. ورغم أن اتخاذ طرق بديلة قد يكون صعبًا عليها في ظل إغلاق الطرق، إلا أنها قالت إنها "متحمسة جدًا" لمشروع قطار الاتحاد بشكل عام، نظرًا لقربه الشديد من منزلها.

وأضافت: "أشعر أن الوقت الذي أقضيه في التنقل يمكن استغلاله بشكل أفضل من القيادة، وخاصة في المسافات الأطول بين الإمارات".

وأضافت: "كشخص يدرس في الشارقة ويعيش في الفجيرة، أعتقد أن مشروع قطار الاتحاد مفيد للغاية لأنه مشروع مهم حقًا لدولة الإمارات العربية المتحدة كمجتمع.

طريق أطول، وبوابات سالك أكثر

وقالت ميثاء إبراهيم، طالبة الطب في السنة الأخيرة، والتي تأثرت بالإغلاق، إن هذا الطريق كان الأنسب والأسرع للوصول إلى العمل والعودة. وأضافت: "بعد إغلاقه، سيكون له تأثير كبير عليّ بالتأكيد. الطرق البديلة أطول بكثير، وألاحظ بالفعل فرقًا في الوقت الذي أقضيه في التنقل".

وأضافت أن الطرق البديلة تمر عبر نظام سالك، وهو نظام التعرفة المرورية في دبي، مما سيزيد من العبء المالي. وقالت ميثاء: "إنه أمر محبط، فليس لدي خيار آخر حاليًا. كان إغلاق الطريق هو الخيار الأمثل بالنسبة لي". ورغم التحويلات المؤقتة، أعربت عن تفاؤلها بمشروع قطار الاتحاد، لا سيما بعد الإعلان عن محطة الركاب التي ستقع بالقرب من منزلها.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت السلطات عن موقعين لمحطتي الركاب، أحدهما في سكمكم بالفجيرة، والآخر في المدينة الجامعية بالشارقة.

قد يُوفر هذا بديلاً عمليًا واقتصاديًا للقيادة، خاصةً مع إغلاق الطرق حاليًا وازدحام المرور. إذا كانت جداول الرحلات والمسارات مُلائمة، فسأفكر جديًا في استخدامه. إن فكرة تجنب الازدحام المروري، وتوفير المال على سالك والوقود، والحصول على تنقل أكثر راحة، هي أمرٌ مُثيرٌ للاهتمام حقًا، كما أضافت مايهة.

مشروع الاتحاد للقطارات

قطار الاتحاد هو مشروع السكك الحديدية الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيربط 11 مدينة ومنطقة في جميع الإمارات السبع. تعمل قطارات الشحن التابعة للمشروع حاليًا في جميع أنحاء الإمارات، ولكن من المتوقع إطلاق خدمة قطار الركاب في عام 2026. ووفقًا لصحيفة خليج تايمز ، ستتضمن قطارات الركاب خدمة واي فاي مجانية ومحطات شحن وتكييف هواء.