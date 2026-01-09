قطار الإتحاد.. 11 محطة ترسم مستقبلاً جديداً للتنقل في الإمارات

في الوقت الذي تستعد فيه "اتحاد للقطارات" لإطلاق خدمة الركاب المنتظرة منذ فترة طويلة في وقت لاحق من هذا العام، فإن أول شبكة سكك حديدية وطنية في الإمارات مهيأة للقيام بما هو أكثر من مجرد ربط المدن؛ فهي تعد بفتح طريقة جديدة للناس لاكتشاف الجواهر الخفية في البلاد.

ستربط شبكة سكة حديد الركاب بين 11 محطة في جميع أنحاء الإمارات، تمتد من "السلع" بالقرب من الحدود السعودية إلى "الذيد" في الشارقة، ومن المنطقة الغربية في أبوظبي إلى الفجيرة على الساحل الشرقي. وتشكل هذه المحطات معاً مساراً يمر عبر المدن الصحراوية، والمجتمعات الساحلية، والمراكز الثقافية، والوجهات الناشئة.

كشف بيان صحفي صدر يوم الخميس عن سبع محطات جديدة بالإضافة إلى المحطات الأربع التي تم الإعلان عنها سابقاً. وفيما يلي تفصيل لما ستبدو عليه خريطة "اتحاد للقطارات":

السلع: تقع في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتوجد منطقة السلع عند حدود الإمارات مع المملكة العربية السعودية. تقع بلدة "الغويفات" هنا، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 12,000 نسمة. بأسواقها المحلية ومناطقها السكنية الصغيرة، تعتبر السلع بلدة ساحلية هادئة ظلت بمثابة جوهرة خفية حتى الآن. الظنة: كانت تُعرف سابقاً باسم "الرويس"، وكانت قرية صيد هادئة تحولت الآن إلى منطقة سكنية حضرية مزدهرة. تقع البلدة على بعد 250 كم غرب أبوظبي، وأصبحت موقعاً استراتيجياً لقطاع النفط والغاز عندما اختارت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المدينة لتكون قاعدة لمركز حضري مكتفٍ ذاتياً لاستيعاب موظفيها الصناعيين في عام 1970. المرفأ: بعد أن كانت تُعرف بصيادي الأسماك والغواصين الباحثين عن اللؤلؤ، أصبحت المرفأ الآن مجتمعاً ساحلياً يضم منطقة سكنية صاخبة. وغالباً ما يوصف شاطئ المرفأ بأنه أحد أفضل أسرار أبوظبي المحفوظة. وهي موطن لمهرجان الظفرة السنوي للرياضات المائية، الذي يشهد مسابقات مثيرة مثل التزلج المظلي (kiteboarding)، والتزلج على الماء (wakeboarding)، والتجديف بقوارب الكاياك.

من المرفأ، يتخذ جزء من مسار "اتحاد للقطارات" منعطفاً حاداً باتجاه جنوب البلاد لخدمة بلدتين في المناطق الداخلية من الإمارات.