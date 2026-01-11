أبوظبي: إلزام محتالين برد 40 ألف درهم لمواطنة وإبعادهما عن الدولة

حكمت المحكمة بوجوب سداد المتهمين بالتضامن كامل المبالغ التي حصلا عليها بطريقة غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت المدعية قد طالبت بتعويض قدره 9,000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. منحت المحكمة تعويضاً جزئياً عن الأضرار المادية، إقراراً بالضرر المالي الناجم عن الاحتيال، لكنها رفضت المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو المتعلقة بالسمعة، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة.