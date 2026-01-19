قضاء أبوظبي تعلن تسجيل 53 ألف عقد زواج مدني منذ 2021

في عام 2025، سجلت المحكمة 19,000 عقد زواج مدني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة عن العام السابق. وقد نما عدد العقود بشكل مطرد منذ بدء العمل بالقانون، حيث بلغ 5,400 عقد في عام 2022، و12,000 في عام 2023، و16,200 في عام 2024. وهذا يرفع المجموع إلى ما يقرب من 53,000 حالة زواج. وتتعامل المحكمة الآن مع حوالي 1,600 تسجيل زواج مدني شهرياً، أو 70 تسجيلاً في اليوم، مما يظهر أن أبوظبي أصبحت أكثر شعبية للزواج المدني بين المقيمين الأجانب والزوار.