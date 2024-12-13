قصص نجاح ملهمة لمقيمين بعد الفوز بالجائزة الكبرى

"لقد بادر أحد زملائي الفلبينيين إلى جمع الأموال لشراء تذاكر اليانصيب"، كما يتذكر فينود. "كنا نساهم بمبلغ 100 أو 200 درهم لشراء التذاكر. وفي ذلك اليوم الموعود، تم تقسيم الجائزة بين 10 أشخاص، حيث حصل كل منهم على 300.640 درهم. في ذلك الوقت، لم تكن التذاكر متاحة عبر الإنترنت، لذلك كنا نتوجه إلى فندق في جميرا لشرائها فعليًا".