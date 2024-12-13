قصص نجاح ملهمة لمقيمين بعد الفوز بالجائزة الكبرى
الفوز بالجائزة الكبرى قد يغير حياة الناس بطرق لا يمكن تصورها. فبالنسبة للبعض، يعني ذلك الأمان المالي الذي حلموا به؛ وبالنسبة للآخرين، يعني ذلك فرصة للاستثمار والعطاء وملاحقة الشغف.
من موظف إلى رائد أعمال
بالنسبة لت"فينود سي كيه"، المقيم في دبي، فقد شهد حياته تتغير بين عشية وضحاها في 30 نوفمبر 2014، عندما فازت تذكرة اليانصيب الخاصة به لسلسلة "دبي ديوتي فري ميلينيوم مليونير 179" بمبلغ مليون دولار (3.67 مليون درهم). وصل فينود، الذي ينحدر من ولاية كيرالا، إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1996 وعمل في مهن مختلفة - مساعد مشتريات، ومدير مشتريات ثم مدير مشتريات - قبل أن يفوز بالجائزة الكبرى.
"لقد بادر أحد زملائي الفلبينيين إلى جمع الأموال لشراء تذاكر اليانصيب"، كما يتذكر فينود. "كنا نساهم بمبلغ 100 أو 200 درهم لشراء التذاكر. وفي ذلك اليوم الموعود، تم تقسيم الجائزة بين 10 أشخاص، حيث حصل كل منهم على 300.640 درهم. في ذلك الوقت، لم تكن التذاكر متاحة عبر الإنترنت، لذلك كنا نتوجه إلى فندق في جميرا لشرائها فعليًا".
وقد منح الفوز فينود الثقة في السعي وراء فرص جديدة. وعندما خضعت شركته للتسريح بعد فترة وجيزة، انتقل إلى ريادة الأعمال. فدخل في شراكة في شركة أتمتة بحرية واستثمر في صناديق الاستثمار المشترك والعقارات في الهند. وقال: "لقد بنيت أرباحي حول استثماراتي وشركتي".
لم يركز فينود على النمو الشخصي فحسب، بل ذهب جزء من مكاسبه إلى الأعمال الخيرية. وقال: "من المهم أن تشارك نعمك".
ورغم الفوز الكبير، فإن المشاركة في اليانصيب تظل عادة بالنسبة لفينود. وقال: "أنفق نحو 500 درهم شهرياً على التذاكر، وأحياناً ألف درهم. وفي المجمل، أنفقت نحو 100 ألف درهم على اليانصيب. ولكن بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالمال؛ بل يتعلق بالطاقة الإيجابية والثقة التي يمنحني إياها".
من عامل إلى صاحب عمل
شهدت حياة شهيد محمود، المقيم منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة من باكستان، تحولاً كبيراً في أكتوبر 2021 عندما فاز بمبلغ 15 مليون درهم في سلسلة سحب التذكرة الكبرى 233. إن رحلته من عامل إلى رائد أعمال ليست ملهمة على الإطلاق.
جاء شهيد إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 كعامل ذي ياقة زرقاء وشق طريقه إلى منصب مشرف بحلول عام 2011. وبعد أن أمضى أكثر من 12 عامًا في المشاركة في السحوبات، أثمرت مثابرته أخيرًا. وقال: "لقد أنفقت أكثر من 70 ألف درهم على التذاكر على مر السنين. لقد فاتني المشاركة مرة واحدة فقط، وأنا سعيد لأنني لم أستسلم".
وقد مكنته مكاسبه من تأسيس ثلاث شركات: شركة خدمات فنية، وشركة لتخليص المستندات، وشركة نقل. كما حقق شهيد حلمه الشخصي بشراء سيارة لكزس RX 450 جديدة تمامًا مقابل 292 ألف درهم، والاستثمار في العقارات في وطنه باكستان. وهو يقوم حاليًا ببناء مبنى يُدعى برج الإمارات تكريمًا للبلد الذي غير ثروته.
يظل الكرم حجر الزاوية في نجاح شهيد. يقول: "لقد تبرعت للجمعيات الخيرية ودعمت مسقط رأسي في باكستان. العطاء هو جزء لا يتجزأ من رحلتي".
ورغم إنجازاته، يواصل شهيد المشاركة في السحوبات، ويطمح إلى الفوز مرة أخرى وتحقيق رقم قياسي. ويقول: "أريد أن أكون أول شخص يفوز بالجائزة الكبرى مرتين. إنه رقم قياسي عازم على تحقيقه". ويواصل شهيد المشاركة في سحب التذكرة الكبرى كل شهر، واثقًا من أن الحظ سيحالفه مرة أخرى.
الاستثمار في المستقبل
في سبتمبر 2021، فاز مير، مدير المبيعات البالغ من العمر 37 عامًا في دبي، بمليون درهم في سحب المليونير محفوظ. وكانت تذكرته، التي اشتراها قبل ساعات فقط من الإعلان، بمثابة بداية فصل جديد.
وقال مير: "لقد كان هذا الفوز نعمة حقيقية، فقد منحني شعوراً بالأمان والثقة لأحلم بأشياء أكبر".
اختار مير استثمار مكاسبه في العقارات والشركات في عُمان والهند، مع التركيز على النمو على المدى الطويل. ورغم أن العائدات متواضعة في الوقت الحالي، إلا أنه يظل متفائلاً بشأن إمكاناتها. وقال: "بمجرد نضوج الأعمال، ستكون العائدات كبيرة".
وبالإضافة إلى تأمين مستقبل عائلته، قام مير بخطوات مهنية، حيث انضم إلى شركة جديدة بينما واصل التركيز على استثماراته. وقال مير: "لقد سمحت لي أموال الجائزة باستكشاف فرص جديدة وبناء مستقبل أفضل".