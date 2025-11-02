قصة علم الإمارات الذي صممه شاب في التاسعة عشرة من عمره

ففي فترة ما قبل الاتحاد، أعلن الديوان الحاكم في أبوظبي عن مسابقة لتصميم العلم الإماراتي، ونُشر إعلان عنها في صحيفة "الاتحاد" قبل شهرين من إعلان قيام الدولة. جذب الإعلان انتباه شاب إماراتي يبلغ من العمر 19 عاماً قرر المشاركة في المسابقة، وقدم ستة تصاميم مختلفة. وكانت المفاجأة أن أحد تصميماته فاز من بين أكثر من 1,030 تصميماً مشاركاً.