قصة إنقاذ مؤثرة: "رايز" مبادرة الجمعية الهندية في الشارقة تبدأ عملها بمنع انتحار

بعد يوم واحد فقط من إطلاق مبادرة دعم الأسرة في الجمعية الهندية بالشارقة (IAS) مطلع هذا الشهر، تلقى أعضاء الجمعية نداء استغاثة من مركز شرطة البحيرة. أبلغت الشرطة الجمعية بتلقيها رسالة بريد إلكتروني من امرأة على وشك الانتحار.

قال يوسف صغير، عضو اللجنة الإدارية في جمعية الخدمات الإدارية الهندية: "كانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وكنا قد غادرنا جميعاً وذهبنا إلى منازلنا. لكن هذه قضية مهمة يجب حلها. اجتمعنا فوراً في مكتب الجمعية واستعددنا لاستقبالها".

الزواج في أزمة

عندما وصلت المرأة، عقد معها المرشدون جلسات فردية لفهم وضعها. زعمت أن زوجها كان على علاقة غرامية، ووصفت نفسها بأنها تشعر بالتخلي عنها عاطفيًا. وكان طفلهما الوحيد يقيم في الهند.

قال صغير: "استدعينا الزوج أيضًا وتحدثنا معه على انفراد. أخبرنا أن زوجته أصبحت تشعر بعدم الأمان وحب التملك على مر السنين. لقد تزوجا منذ 23 عامًا، لكنه أراد الطلاق. كانت خائفة من أن يُقدم على ذلك".

أمضى المرشدون ساعاتٍ في التوسط بين الطرفين. وفي النهاية، أقنعوا كلا الطرفين بإجراء محادثاتٍ صريحة وإشراك ابنهما في الحوار. قال صغير: "اليوم، لم يتعافيا تمامًا، لكنهما في حالةٍ ممتازة. يتواصل مرشدونا معهما باستمرار. ما زال العمل جاريًا".

قال نيسار ثالانغارا، رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية الهندية (IAS)، إن هذه القضية تعكس سبب إطلاق مبادرة "رايز" (Reach, Inspire, Support, Empower) في المقام الأول. وأضاف: "نحن سعداء بتجنب هذه المأساة. الآن، على الأقل، هناك أمل وجهود متواصلة للحفاظ على تماسك الأسرة".