قصة إنقاذ مؤثرة: "رايز" مبادرة الجمعية الهندية في الشارقة تبدأ عملها بمنع انتحار

بعد يوم واحد فقط من إطلاق مبادرة دعم الأسرة في الجمعية الهندية بالشارقة (IAS) مطلع هذا الشهر، تلقى أعضاء الجمعية نداء استغاثة من مركز شرطة البحيرة. أبلغت الشرطة الجمعية بتلقيها رسالة بريد إلكتروني من امرأة على وشك الانتحار.
قال يوسف صغير، عضو اللجنة الإدارية في جمعية الخدمات الإدارية الهندية: "كانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وكنا قد غادرنا جميعاً وذهبنا إلى منازلنا. لكن هذه قضية مهمة يجب حلها. اجتمعنا فوراً في مكتب الجمعية واستعددنا لاستقبالها".
عندما وصلت المرأة، عقد معها المرشدون جلسات فردية لفهم وضعها. زعمت أن زوجها كان على علاقة غرامية، ووصفت نفسها بأنها تشعر بالتخلي عنها عاطفيًا. وكان طفلهما الوحيد يقيم في الهند.
قال صغير: "استدعينا الزوج أيضًا وتحدثنا معه على انفراد. أخبرنا أن زوجته أصبحت تشعر بعدم الأمان وحب التملك على مر السنين. لقد تزوجا منذ 23 عامًا، لكنه أراد الطلاق. كانت خائفة من أن يُقدم على ذلك".
أمضى المرشدون ساعاتٍ في التوسط بين الطرفين. وفي النهاية، أقنعوا كلا الطرفين بإجراء محادثاتٍ صريحة وإشراك ابنهما في الحوار. قال صغير: "اليوم، لم يتعافيا تمامًا، لكنهما في حالةٍ ممتازة. يتواصل مرشدونا معهما باستمرار. ما زال العمل جاريًا".
قال نيسار ثالانغارا، رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية الهندية (IAS)، إن هذه القضية تعكس سبب إطلاق مبادرة "رايز" (Reach, Inspire, Support, Empower) في المقام الأول. وأضاف: "نحن سعداء بتجنب هذه المأساة. الآن، على الأقل، هناك أمل وجهود متواصلة للحفاظ على تماسك الأسرة".
في حالة أخرى، دخل زوجان في جدال مستمر حول اتخاذ القرارات في المنزل. قال صغير: "لم يكن الأمر متعلقًا بالمال أو الخيانة الزوجية، بل بالأنا". وأضاف: "شعر الزوج أن زوجته تتحدى سلطته أمام الأقارب والأصدقاء، بينما شعرت الزوجة أنه يتجاهل آراءها في شؤون الأسرة".
تفاقمت خلافات الزوجين لدرجة أنهما انقطعا عن الحديث لأسابيع. قال صغير: "جلسنا معهما، واحدًا تلو الآخر، وأدركنا أن الأنا مُدمرٌ صامتٌ للعلاقات". "بعد ثلاث جلسات، اتفقا على العودة إلى تناول وجبات صغيرة مشتركة، والخروج في نزهات مسائية".
ذكر ثالانغارا أن مثل هذه الحالات تُلحق الضرر بنفس القدر إذا تُركت دون علاج. وقال: "قد ينهار الزواج ليس فقط بسبب الإساءة أو الخيانة الزوجية، بل أيضًا بسبب رفض التنازل".
منذ إطلاقها في الثاني من أغسطس، سجّلت مبادرة "رايز" ما يقارب 30 قضية في أقل من أسبوعين. تتعلق معظمها بالنزاعات الزوجية والمالية، بينما تتعلق أخرى بصراعات وظيفية، ومعارك حضانة أطفال، وعنف أسري.
"لدينا 25 مرشدًا مُدرَّبًا، من بينهم مرشدون من المدرستين اللتين نُديرهما، ويدرس فيهما أكثر من 16,000 طالب. أيام السبت، يتواجد أكثر من ثمانية مرشدين في الموقع. كل جلسة فردية وسرية تمامًا".
يقول ثالانغارا: "يشارك الناس معنا تفاصيل خاصة جدًا، كالمشاكل المالية، والعادات الشخصية، والمخاوف الحميمة. إذا لم يثقوا بنا في الحفاظ على سريتها، فلن يتقدموا بشكوى. لهذا السبب نؤكد على السرية التامة في جميع الحالات".
أكد أعضاء الجمعية ومستشاروها أن الثقة أساس عملهم. وقال أحد المستشارين: "بمجرد أن يعلموا أن مشاكلهم لن تُناقش خارج قاعة الاستشارات، يُفصحون عن مشاعرهم. وهنا تبدأ الحلول الحقيقية".
تتعاون الهيئة الهندية للخدمات الإدارية (IAS) بشكل وثيق مع القنصلية الهندية في دبي وإدارة الوقاية والحماية المجتمعية بشرطة الشارقة. وتُحال القضايا التي تتطلب تدخلاً قانونياً أو رسمياً، مثل نزاعات جوازات سفر الأطفال أو العنف الأسري غير المُحَلّ، إلى الجهات المختصة.
قال ثالانغارا: "طلبت منا الشرطة تولي قضايا العنف الأسري والقضايا ذات الصلة، وتوجيهها إلى الجهات المختصة. كما لدينا قسم قانوني لتقديم المشورة في نزاعات العمل أو القضايا التعاقدية".
قال ثالانغارا إن الاستجابة المشجعة حتى الآن تُثبت الحاجة إلى مثل هذه المنصة في المجتمع. وأضاف: "نحن سعداء بثقة الناس بنا. إن تطوعهم يعني رغبتهم في عيش حياة أكثر سعادة".
أحيانًا، يكفي وجود من يستمع إليك لاتخاذ الخطوة الأولى نحو الحل. قد لا نحل جميع المشاكل بين عشية وضحاها، لكن يمكننا على الأقل أن نخفف عنها ونضع خطة للمضي قدمًا، كما أضاف ثالانغارا.
في الوقت الحالي، تخطط الجمعية لمواصلة جلسات السبت الأسبوعية، ولكن إذا دعت الحاجة في المستقبل، فهي مستعدة لإضافة أيام إضافية. "تختلف كل حالة عن الأخرى، فبعضها يتطلب اجتماعًا واحدًا فقط، والبعض الآخر يستغرق شهورًا. لكن المهم هو أننا هنا، مستعدون للاستماع والتحرك."
