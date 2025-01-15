قرية ذكية لاختبار وتقييم السائقين الجدد برأس الخيمة
أعلنت إمارة رأس الخيمة عن إطلاق "قرية اختبار السائقين" المجهزة بأحدث المركبات الذكية لتقييم مهارات السائقين الجدد ومنحهم رخص القيادة. وتهدف هذه القرية إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة اختبار القيادة.
وقال الملازم "حسن الزعابي"، مدير إدارة تراخيص السائقين ، لصحيفة "خليج تايمز" أن الميزات والفوائد المبتكرة للنظام تقضي على التدخل البشري وتعزّز الدقة في الاختبار.
ويضمن النظام الجديد خضوع جميع المتدربين لتدريبات مكثفة في مدارس تعليم القيادة المعتمدة في رأس الخيمة، حيث يتم تدريب السائقين على اجتياز عملية الاختبار بالكامل، من تشغيل السيارة إلى تنفيذ ثلاث مناورات مطلوبة قبل العودة إلى نقطة البداية.
وأضاف "الزعابي": "يضمن هذا النهج أن يكون المتدربون على دراية جيدة ببيئة الاختبار ومستعدين بالكامل لكل خطوة من خطوات العملية".
كيف تعمل المركبات الذكية
تعمل المركبات الذكية المزودة بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة بشكل ذاتي لتقييم أداء المتدربين، حيث تضم أكثر من ثماني كاميرات داخلية وخارجية، وتراقب كل جانب من جوانب الاختبار، ويقوم النظام بتقييم الأداء وتحديد نتائج النجاح أو الرسوب وإرسال النتيجة إلى المتدرب عبر رسالة نصية. وأشار "الزعابي" إلى أن هذه المركبات تمثل قفزة إلى الأمام في ضمان تقييمات نزيهة ودقيقة، كما أنها تزيل احتمالات الخطأ البشري، ممّا يجعل العملية عادلة وشفافة.
الابتكارات التكنولوجية
كما تتميز المركبات بتكنولوجيا متطورة، مثل قدرات المراقبة عن بعد، ممّا يسمح لمسؤولي الاختبار بالإشراف على العملية دون تدخل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كل مركبة بجهاز لوحي يحدد هوية الفرد الذي يتم اختباره، ممّا يعمل على تبسيط العمليات بشكل أكبر. وأضاف "الزعابي": "تتماشى الأنظمة الذكية مثل هذه مع التطورات العالمية في إدارة المرور واختبار المركبات، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة وموثوقية".
وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية نحو تحديث اختبارات القيادة في الإمارة، ومن خلال تبني هذه التقنيات المتقدمة، تضع رأس الخيمة نفسها في طليعة حلول المرور الذكية، ممّا يضمن نظاماً فعالاً وشفافاً ودقيقاً لتقييم السائقين.