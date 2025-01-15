قرية ذكية لاختبار وتقييم السائقين الجدد برأس الخيمة

كما تتميز المركبات بتكنولوجيا متطورة، مثل قدرات المراقبة عن بعد، ممّا يسمح لمسؤولي الاختبار بالإشراف على العملية دون تدخل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كل مركبة بجهاز لوحي يحدد هوية الفرد الذي يتم اختباره، ممّا يعمل على تبسيط العمليات بشكل أكبر. وأضاف "الزعابي": "تتماشى الأنظمة الذكية مثل هذه مع التطورات العالمية في إدارة المرور واختبار المركبات، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة وموثوقية".