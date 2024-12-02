"قرية بن درويش" تستعيد ألق التراث الإماراتي الجميل

تأسست قرية بن درويش التاريخية في رأس الخيمة في الثاني من ديسمبر 1999، وهي رمز فخور للتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اختار مالكها علي عبد الرحمن بن درويش، البالغ من العمر 70 عاماً، هذا التاريخ عن قصد. "هذا اليوم عزيز على قلب كل إماراتي. إنه يومنا الوطني الذي يوحدنا في الفخر والتراث".