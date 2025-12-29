"قرية المطاعم" برأس الخيمة..منصة انطلاق ملهمة لرواد الأعمال الإماراتيين

وعندما فُتح باب التسجيل لنسخة 2025 من "قرية المطاعم" في "منار مول"، تقدمت الطنيجي بطلب وقابلت المنظمين شخصياً لعرض مشروعها وشرح خلفيتها. أحد المنظمين، الذي أدرك إمكاناتها، شجعها على تقديم قائمتها وتفاصيل مشروعها، مؤكداً لها أنها لا تزال تملك فرصة رغم التسجيل المتأخر. وقالت الطنيجي: "تم قبولي في اللحظات الأخيرة، بينما كان الآخرون قد سجلوا منذ بداية الشهر، لقد كانت حقاً نعمة غير متوقعة".