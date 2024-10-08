قرية الأشباح بالشارقة تروي قصص الحرب الحزينة في غزة

مر عامٌ على اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، ولا تزال أصداء الحزن تتردد في "قرية الأشباح" بمدينة المدام في الشارقة. فما زالت خيمة العزاء التي أقيمت كجزء من "معرض الشارقة للعمارة" في وقت سابق من هذا العام قائمة، شاهدةً صامتةً على الأسماء التي لا حصر لها من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في غزة.