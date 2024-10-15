قريباً في الإمارات: الدفع وسحب النقود باستخدام راحة اليد

وقال متحدث باسم شركة آي سي بي في معرض جيتكس 2024: "يمكن استخدام طريقة الدفع عن طريق سعف النخيل هذه أيضاً في الأماكن المزدحمة مثل محطات المترو لتسهيل وصول الأشخاص إلى الخدمات. وبدلاً من بطاقة المترو، سيتمكن الأشخاص من استخدام سعف النخيل للوصول إلى المترو. كما أنها آمنة للغاية لأنه لا يمكنك مشاركة التفاصيل مع الآخرين، وهو ما يفعله الأشخاص أحيانًا لبطاقات الائتمان الخاصة بهم".

وأضاف أن الإمارات ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه التقنية الجديدة، وبمجرد استيفاء كافة المتطلبات سيتم طرحها للجمهور.