قريباً في الإمارات: الدفع وسحب النقود باستخدام راحة اليد
ستصبح طرق الدفع الحالية مثل بطاقات الائتمان والتطبيقات الرقمية من الماضي قريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لن يحتاج المقيمون بعد الآن إلى هذه الأدوات للدفع وسحب النقود.
وتعمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير حل لتقديم خدمات أسرع وأكثر سلاسة باستخدام راحة اليد، سيتم ربطه بالجهات في القطاعين العام والخاص.
وسيتم عرض الحل في جناح شركة "آي سي بي" في معرض جيتكس العالمي 2024، وهو الآن في مرحلة التجربة والتطوير وهو جزء من برنامج رؤية الإمارات 2031.
وقال متحدث باسم شركة "آي سي بي" لصحيفة خليج تايمز على هامش معرض جيتكس العالمي 2024: "إن المشروع في المرحلة الأخيرة من التطوير، تختلف أوردة راحة اليد لكل فرد، سيوفر الأشخاص بيانات بيومترية لراحة اليد في منصة آي سي بي، والتي سيتم ربطها بالملف الشخصي للفرد. وسيضمن تسجيل بيانات بيومترية لراحة اليد دقة تفاصيل الفرد. ويمكن للأشخاص إجراء المدفوعات أو سحب النقود باستخدام راحة اليد من أجهزة الصراف الآلي. هذا المشروع بالتعاون مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. العمل جار على اللوائح والسياسات".
لقد استثمرت الكيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مكثف في تطوير تقنيات وحلول جديدة لتوفير نوعية حياة أفضل للمواطنين والمقيمين. وعلى عكس التعرف على الوجه، يُعتقد أن تقنية أوردة راحة اليد أقل تدخلاً. يمكن للأفراد تسجيل بياناتهم الحيوية في راحة اليد لدى المنصة باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو الخيارات الأخرى المتاحة.
وقال متحدث باسم شركة آي سي بي في معرض جيتكس 2024: "يمكن استخدام طريقة الدفع عن طريق سعف النخيل هذه أيضاً في الأماكن المزدحمة مثل محطات المترو لتسهيل وصول الأشخاص إلى الخدمات. وبدلاً من بطاقة المترو، سيتمكن الأشخاص من استخدام سعف النخيل للوصول إلى المترو. كما أنها آمنة للغاية لأنه لا يمكنك مشاركة التفاصيل مع الآخرين، وهو ما يفعله الأشخاص أحيانًا لبطاقات الائتمان الخاصة بهم".
وأضاف أن الإمارات ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه التقنية الجديدة، وبمجرد استيفاء كافة المتطلبات سيتم طرحها للجمهور.