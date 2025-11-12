قريباً ..خدمة توصيل الطعام بـ"الدرون" في أبوظبي

تم تصميم التغليف لتحمل الطقس المحلي. “الأمر لا يتعلق بالطائرات بدون طيار فقط، بل حتى التغليف، لذا نقوم بتخصيص التغليف ليتناسب مع كل من الرطوبة والحرارة ودرجة الحرارة”، أوضح البلوشي. الطائرات بدون طيار الحالية في مرحلة الاختبار لديها قدرة حمولة تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ كيلوجرامًا ومدى يتراوح بين خمسة إلى عشرة كيلومترات. “هذا فقط لمرحلة إثبات المفهوم؛ بالطبع، يمكننا جعله أكبر، يمكننا جعله يذهب أبعد، لكننا نحتاج فقط إلى إجراء المزيد من الاختبارات.”