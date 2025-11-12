قريباً ..خدمة توصيل الطعام بـ"الدرون" في أبوظبي

أبوظبي تستعد لإطلاق توصيلات الطعام بالطائرات بدون طيار عبر تطبيق "طلبات" - مع إجراء رحلات تجريبية بالفعل وتوقع أول طلبات العملاء في غضون أسابيع.
قال وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في"كى تو" K2 - وهي شركة تكنولوجيا متقدمة مملوكة لحكومة أبوظبي: "مع تطبيق طلبات، يمكنك طلب البقالة والطعام - ستأتي الطائرة بدون طيار من مطبخ طلبات أو المطعم إلى محطة التسليم - نسميها DOS".
في الوقت الحالي، يتم اختبار طائرتين بدون طيار في DriftX - المعرض الذي يعرض التنقل الحضري الذكي والمستدام خلال أسبوع أبوظبي للقيادة الذاتية في حلبة مرسى ياس. "هذا مجرد قاعدة اختبار؛ مع التعاون مع طلبات، سننمو أكثر."
وأضاف أن الاتفاقية مع طلبات سيتم توقيعها رسمياً خلال DriftX، وبعد ذلك من المتوقع أن تبدأ العمليات بسرعة. "في K2، نعمل بسرعة، لذا نحتاج فقط إلى أقل من 45 يوماً، ويمكننا القيام بذلك."
بمجرد الإطلاق، سيتمكن العملاء من طلب الطعام عبر تطبيق طلبات وتوصيله بالطائرة بدون طيار إلى محطة تسليم مخصصة. قال البلوشي: "في الوقت الحالي، لدينا محطة تسليم وسنقوم بتحديد مواقع محطات التسليم في جميع أنحاء أبوظبي. حتى الآن، لم ندرس الهبوط على المنازل أو الشقق، لذا من المحتمل أن يكون لدينا الكثير من محطات التسليم المخصصة في المدينة."
شاهد الفيديو أدناه:
سيستلم العملاء طلباتهم باستخدام رمز. “سيكون هناك رمز فقط، رمز QR أو كلمة مرور”، قال. “إنه مجهز، حتى أنه يحتوي على كلمة مرور، إنه آمن، ويمكنك الحصول على طعامك دون أن يتضرر.”
تم تصميم التغليف لتحمل الطقس المحلي. “الأمر لا يتعلق بالطائرات بدون طيار فقط، بل حتى التغليف، لذا نقوم بتخصيص التغليف ليتناسب مع كل من الرطوبة والحرارة ودرجة الحرارة”، أوضح البلوشي. الطائرات بدون طيار الحالية في مرحلة الاختبار لديها قدرة حمولة تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ كيلوجرامًا ومدى يتراوح بين خمسة إلى عشرة كيلومترات. “هذا فقط لمرحلة إثبات المفهوم؛ بالطبع، يمكننا جعله أكبر، يمكننا جعله يذهب أبعد، لكننا نحتاج فقط إلى إجراء المزيد من الاختبارات.”
قامت K2 بالفعل باختبار عمليات التسليم الأرضية الذاتية مع نون. “نحن نعمل مع نون، التسليم الذاتي، ولكن على الأرض - من مستودع نون في كيزاد إلى شاطئ الراحة”، قال البلوشي. “هذا هو أول إثبات مفهوم لنا، وسوف يتوسع أكثر، ولكن هذا فقط على الأرض.” الشراكة مع طلبات تمثل أول مشروع تسليم جوي للشركة. “هذه ستكون المرة الأولى لتسليم الطعام أو البقالة”، قال.
الهدف هو جعل تسليم الطائرات بدون طيار جزءًا قابلاً للتطبيق من نظام اللوجستيات في أبوظبي. “بعد DriftX، سنختبر مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي في مقرهم وسيوفرون الموافقات واللوائح”، قال البلوشي.
الأمن وتنسيق المجال الجوي هما جزءان أساسيان من الطرح. “التحدي الأول هو التحكم في الهواء”، أشار. “لقد كنا نتحدث مع الهيئة العامة للطيران المدني، السلطة الجوية الإتحادية، ونرى كيف يمكننا الإدارة، لأن ليس كل الطائرات بدون طيار يمكنها المرور وهناك لوائح. لكنني أعتقد أن أبوظبي ستجعلها تحدث.”
بينما لا تزال التكاليف قيد الدراسة، قال البلوشي إن توصيل الطائرات بدون طيار هو المستقبل. “الاستقلالية هي المستقبل؛ سواء كان ذلك في الجو أو البر أو البحر — ستحدث الروبوتات في كل مكان. لذلك أعتقد أن الجميع سيعتادون عليها وستكون أسهل بكثير بالنسبة لهم.”