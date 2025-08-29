"قرى الإمارات": مبادرة تنموية تُعيد النبض إلى المجتمعات النائية

في سويحان، شدد المزروعي، أحد سكان المنطقة، على الحاجة الماسة إلى منافذ تجارية وتعاونيات قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية. كما تحدث عن ضعف الرعاية الصحية في المركز الصحي الحالي، داعيًا إلى تطوير شامل. فالمنطقة تحتاج إلى مراكز رعاية أطفال، وأندية رياضية للشباب، وتحسين الطرق والمداخل الرسمية لضمان السلامة وسهولة الوصول إلى المدن الأخرى.