"قرى الإمارات": مبادرة تنموية تُعيد النبض إلى المجتمعات النائية

أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنمية وأسر الشهداء، في عام 2023 مشروع "قرى الإمارات"، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
يسعى المشروع إلى تحويل قرى أبوظبي إلى مراكز نابضة بالحياة، تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويركز على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، وخلق بيئة اقتصادية وسياحية جاذبة تعكس التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرى السكان أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو ضمان مستوى معيشي لائق وتسهيل الحياة اليومية، وتساهم في استقرارهم وتعزيز ارتباطهم بالأرض وهويتهم.
ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق النائية تواجه تحديات في الوصول إلى الخدمات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تسريع جهود التنمية.
في الرماح، أعرب سكان منطقة رماح عن احتياجات تطويرية متعددة في مختلف جوانب الحياة اليومية. وأشار المواطن الإماراتي خميس الخيلي إلى نقص المنافذ التجارية والتعاونيات، داعيًا إلى تفعيل مركز الإرشاد الزراعي وإنشاء مداخل رسمية آمنة.
وأشار إلى أن غياب محطات الوقود يشكل تحديا يوميا للمجتمع.
وأكدت عفراء الخيلي على ضرورة توسعة مدرسة الطليعة للبنات لاستيعاب جميع المراحل الدراسية، إلى جانب بناء صالات رياضية ومسابح للأطفال، وتحسين الحدائق العامة. في المقابل، سلطت مواطنة أخرى الضوء على مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة ضعف إنارة الشوارع القريبة من المزارع، وأوصت بوضع حاويات النفايات في أماكن بعيدة للحفاظ على النظافة وتجنب الروائح الكريهة.
في المقابل فهناك إمكانات هائلة على الصعيد التجاري.على سبيل المثال قرار رائد أعمال شاب باختيار رماح موقعًا لمشروعه " رود تريب كوفي" . حيث وصف التجربة بأنها مشجعة، بفضل دعم المجتمع المحلي. وأضاف أن التحسينات المستمرة في الخدمات والعروض المبتكرة ساهمت في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
يُقدّر سكان الخزنة الجهود الحكومية المتواصلة، لكنهم يأملون في مزيد من التطوير. وأشارت مريم، وهي مواطنة إماراتية، إلى الحاجة إلى المزيد من المنافذ التجارية والتعاونيات لتلبية الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى تحسين الطرق والمداخل لتسهيل التنقل.
وأشارت أيضًا إلى ضرورة توفير المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، داعيةً إلى إنشاء حدائق عامة ومرافق ترفيهية عائلية. وتوسيع خدمات التوصيل لتغطية جميع المنازل سيعزز راحة السكان ويخفف من أعباء التنقل.
وفي أبو سمرة، أثار السكان الحاجة إلى خدمات التوصيل من المطاعم والمتاجر الكبرى والصيدليات للأسر المحتاجة وكبار السن.
واقترحت موزة خليفة، إحدى سكان المنطقة، إطلاق تطبيقات رسمية لتوصيل الطلبات وإنشاء نقاط تجميع مركزية، إلى جانب فتح فروع صغيرة للتعاونيات والصيدليات.
وأشارت المواطنة ميثاء الخيلي إلى نقص الخدمات الأساسية مثل مراكز الرعاية الصحية والبنوك، وحثت على إنشاء مركز طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة وفرع للتعاونيات مزود بأجهزة صراف آلي لتسهيل المعاملات.
وطالب عدد من السكان بتوفير مرافق ترفيهية حديثة، مؤكدين أن المقاهي والمطاعم العائلية والصالات الرياضية من شأنها إثراء الحياة الاجتماعية وتقليل الاعتماد على المدن القريبة.
في سويحان، شدد المزروعي، أحد سكان المنطقة، على الحاجة الماسة إلى منافذ تجارية وتعاونيات قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية. كما تحدث عن ضعف الرعاية الصحية في المركز الصحي الحالي، داعيًا إلى تطوير شامل. فالمنطقة تحتاج إلى مراكز رعاية أطفال، وأندية رياضية للشباب، وتحسين الطرق والمداخل الرسمية لضمان السلامة وسهولة الوصول إلى المدن الأخرى.
في القوع، تتوفر معظم الخدمات والمرافق، إلا أن غياب مستشفى مجهز بالكامل ويعمل على مدار الساعة لا يزال مصدر قلق كبير. وأشارت أريام الدرعي، إحدى سكان المنطقة، إلى ارتفاع تكاليف التوصيل وصعوبة الحصول على خدمات بأسعار معقولة، مؤكدةً على ضرورة وجود شركات توصيل وطنية تقدم أسعارًا موحدة في جميع المناطق.
في السلع، أشارت نورة المنصوري إلى نقص منافذ الخدمات، وخاصةً محلات البقالة والمخابز والصيدليات، مما يُجبر السكان على قطع مسافات طويلة. وأكدت على أهمية إنشاء مركز صحي أو مستشفى قريب، بالإضافة إلى محطة وقود تعمل على مدار الساعة. وطالبت بتحويل الحدائق إلى مناطق ترفيهية آمنة ومناسبة للعائلات، مما يُحسّن الحياة الاجتماعية بشكل كبير، ويوفر مساحات ترفيهية لسكان المنطقة.
أكدت مريم العلاوي، رئيسة قسم التواصل المجتمعي في بلدية المقام، أن البلدية ترصد احتياجات السكان بشكل مستمر من خلال الزيارات المجتمعية، ومجالس الأحياء، والقنوات الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وتُرفع هذه الملاحظات إلى الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين، مثل شركة العين للتوزيع، وهيئة الصحة، وهيئة الإسكان، ومركز إدارة النفايات "تدوير"، لدمجها في الخطط السنوية.
وأضافت العلاوي أن هناك مشاريع مثل إنشاء الحدائق والممرات وتطوير العيادات الصحية وبناء المساجد والمدارس وإنشاء أسواق مجتمعية ومراكز تسوق كبرى.
وتواصل البلدية العمل مع الشركاء لتقديم خدمات إضافية في المناطق النائية، ودعم استقرار السكان وجودة حياتهم.
ويمثل مشروع "قرى الإمارات" نموذجاً وطنياً يعكس رؤية الدولة لمستقبل متوازن يجمع بين التنمية الحضرية والحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي.
ورغم التحديات التي لا تزال تواجهها بعض المجتمعات النائية، فإن التفاؤل يظل مرتفعا بفضل اهتمام القيادة وجهود الحكومة.
ويتطلع السكان إلى مزيد من الخدمات والمرافق التي تعزز الاستقرار وتقوي ارتباطهم بهذه الأرض الحبيبة.