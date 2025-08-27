قرى أبوظبي: مطالب بالتطوير ومواطنون ينتظرون اكتمال الحلم

رماح.. بين الحاجة إلى البنية والخدمات التعليمية

في منطقة رماح، تتعدد مطالب الأهالي الذين يشددون على ضرورة تطوير شامل يغطي مختلف جوانب الحياة. المواطن خميس الخييلي أوضح أن المنطقة تفتقر إلى المحال التجارية والجمعيات، متطلعاً إلى تفعيل مركز الترشيد الزراعي وإنشاء مداخل رسمية آمنة. كما أكد أن غياب محطات الوقود يمثل تحدياً يومياً للسكان.

من جانبها، طالبت عفراء الخييلي بتوسعة مدرسة الطليعة للبنات لتستوعب جميع المراحل الدراسية، إلى جانب إنشاء صالات رياضية ومسابح للأطفال وتطوير الحدائق العامة. أما إحدى المواطنات فأشارت إلى خطورة ضعف الإضاءة في الطرق المؤدية إلى العزب، ودعت إلى تخصيص مواقع بعيدة لوضع حاويات النفايات حفاظاً على نظافة المماشي وتجنب الروائح المزعجة.

وعلى الصعيد التجاري، اختار أحد شباب المنطقة رماح مركزاً لمشروعه "رود ترب كوفي". وأكد أن التجربة كانت مشجعة بفضل دعم المجتمع المحلي، رغم مواجهته صعوبات في جذب الزبائن وسط المنافسة. لكنه أوضح أن العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمات وتقديم عروض مبتكرة ساعد على تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

الخزنة.. إصرار على خدمات يومية أفضل

سكان الخزنة يثمنون جهود الدولة المتواصلة، لكنهم يأملون في مزيد من التطوير. تقول المواطنة مريم إن الأهالي بحاجة إلى زيادة أعداد المحال التجارية والجمعيات لتلبية متطلباتهم اليومية، وإلى تحسين الطرق والمداخل لضمان سهولة التنقل. كما لفتت إلى نقص الخدمات الصحية والتعليمية المخصصة للأطفال، مطالبة بإنشاء حدائق عامة وأماكن ترفيهية مناسبة للعائلات. وأكدت أن توسيع نطاق خدمات التوصيل ليشمل جميع البيوت في المنطقة سيُسهم في تعزيز راحة السكان وتخفيف أعباء التنقل.