قرقاش يهاجم "تخبط" السياسة الإيرانية ويفند ادعاءات طهران

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي اتهم فيها الإمارات بالعدوان، تمثل انعكاساً لسياسة مرتبكة فقدت بوصلتها وتفتقر إلى الحكمة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تحاول القفز فوق واقع مرير تسببت فيه طهران عبر شن 1,909 هجمات غادرة استهدفت أمن الإمارات وسيادتها.
وأوضح قرقاش أن المنظومات الدفاعية الإماراتية تصدت منذ بدء الاستهداف الإيراني في الثامن والعشرين من فبراير لما يربو على 300 صاروخ باليستي و15 صاروخ كروز، بالإضافة إلى نحو 1,600 طائرة مسيرة، وهي اعتداءات آثمة أسفرت عن سقوط ستة ضحايا وإصابة 141 آخرين بجروح متفاوتة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإمارات، رغم هذا التصعيد، ما زالت تتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها بينما تمارس أعلى درجات ضبط النفس وتغليب منطق العقل بحثاً عن مخرج للأزمة الإقليمية.
وفي سياق كشفه للتناقضات الإيرانية، أشار المستشار الدبلوماسي إلى أن محاولات تبرير العدوان لم تزد طهران إلا عزلة، مؤكداً أن الإمارات بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة وسعت بصدق للوساطة بين واشنطن وطهران حتى اللحظة الأخيرة لتجنب اندلاع الحرب، كما جدد التأكيد على الموقف الإماراتي الثابت بعدم السماح باستخدام أراضي الدولة أو مياهها أو أجوائها في أي هجمات ضد إيران، وبقاء الدولة خارج دائرة الصراع رغم استهداف مدنها ومنشآتها الحيوية.
واختتم قرقاش رؤيته بالتأكيد على أن لجوء إيران لاستهداف دول الخليج بدلاً من مواجهة الضربات الموجهة إليها يعبر عن عجز عسكري وإفلاس أخلاقي لن تواريه التصريحات الإعلامية المضللة، موضحاً أن الطريق الوحيد للعودة إلى الرشد يبدأ بوقف الاعتداء على الجيران وتفعيل قنوات الحوار، ومعتبراً أن صمود الإمارات واستقرارها أثبتا دائماً أنهما أقوى من أي كراهية أو عدوان.