قرقاش ينعى السفير الأسبق سالم الزعابي بكلمات مؤثرة

أعرب المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش عن تعازيه بوفاة سالم عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة الأسبق لدى العراق.
وفي رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثنى قرقاش على المسيرة الدبلوماسية الطويلة للزعابي، واصفًا إياه بأنه رجل متواضع، صاحب خُلق رفيع، وممثل مميز للإمارات.
وكتب قرقاش: "رحم الله السفير السابق سالم عيسى علي القطام الزعابي، الذي عرفته بدماثة أخلاقه وتواضعه وتمثيله المشرف للإمارات عبر مسيرة دبلوماسية حافلة أمتدت لعقود. خالص العزاء لابنه فيصل ولكافة أسرته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".