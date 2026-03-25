قرقاش يكسر صمت الدبلوماسية: الإمارات تُميز بين "شريك الميدان" وصاحب "البيان"

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة ووضوحاً في مواجهة "العدوان الإيراني المستمر". ومع ذلك، سلط الدبلوماسي الإماراتي الرفيع، الدكتور أنور قرقاش، الضوء على التباين في الردود الدولية: من الدعم الحقيقي إلى مجرد بيانات بلا أفعال.

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، قال قرقاش إنه منذ بدء ما وصفه بـ "العدوان الإيراني الوحشي"، تواصلت الدول الصديقة، لكن مواقفها اختلفت.

وصرح قائلاً: "البعض قدم دعماً صادقاً ومقدراً، بينما اكتفى آخرون ببيانات دون أفعال".

وأضاف أن الإمارات أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والصمود، مؤكداً أن الأهم في أوقات الأزمات ليس الموارد فحسب، بل "الوضوح".

وأشار قرقاش إلى أن: "الإمارات أظهرت قدرتها على الرد والتحمل. وهي لا تحتاج إلى أعداد ومعدات بقدر حاجتها لـ وضوح المواقف، ومعرفة من يمكن الاعتماد عليه في أوقات الشدة".

وحتى تاريخ 24 مارس، تعاملت دولة الإمارات مع ما يقرب من 2,200 مقذوف من إيران.

تساؤلات إقليمية

وفي منشور سابق، طرح قرقاش تساؤلات حول رد فعل المؤسسات الإقليمية والقوى الكبرى في وقت تتعرض فيه دول الخليج لهذا "العدوان الإيراني الوحشي".

وقال إن دول الخليج لها الحق في التساؤل عن دور المؤسسات العربية والإسلامية المشتركة، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف: "في ظل هذا الغياب والعجز، لم يعد من المناسب لاحقاً الحديث عن تراجع الأدوار العربية والإسلامية أو انتقاد الوجود الأمريكي والغربي".

واختتم قوله بأن دول الخليج طالما وقفت كشريك للآخرين في أوقات الرخاء، متسائلاً: "فأين أنتم اليوم في أوقات الشدة؟".