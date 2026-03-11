قرقاش يفضح زيف طهران: صواريخكم تستهدف المدنيين.. وكفاءتنا الوطنية بالمرصاد

قال دبلوماسي إماراتي رفيع إن مزاعم إيران بأن هجماتها في الخليج تستهدف قواعد عسكرية أمريكية كاذبة، محذرًا من أن ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت بدلاً من ذلك البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية.

في منشور على منصة X يوم الأربعاء، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، إن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت يكشف واقعًا مختلفًا عن رواية طهران.

كتب قرقاش: “عدوان إيران يكذب عندما تدعي أن الأهداف هي قواعد عسكرية أمريكية في الخليج،”.

وقال إن الضربات استهدفت البنية التحتية المدنية دون مراعاة للمدنيين والأبرياء.

كما أشاد قرقاش بالقدرات الدفاعية للبلاد، معربًا عن امتنانه لما وصفه بكفاءة الأنظمة الوطنية لدولة الإمارات في اعتراض الهجمات.