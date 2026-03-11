قرقاش يفضح زيف طهران: صواريخكم تستهدف المدنيين.. وكفاءتنا الوطنية بالمرصاد

قال دبلوماسي إماراتي رفيع إن مزاعم إيران بأن هجماتها في الخليج تستهدف قواعد عسكرية أمريكية كاذبة، محذرًا من أن ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت بدلاً من ذلك البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية.
في منشور على منصة X يوم الأربعاء، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، إن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت يكشف واقعًا مختلفًا عن رواية طهران.
كتب قرقاش: “عدوان إيران يكذب عندما تدعي أن الأهداف هي قواعد عسكرية أمريكية في الخليج،”.
وقال إن الضربات استهدفت البنية التحتية المدنية دون مراعاة للمدنيين والأبرياء.
كما أشاد قرقاش بالقدرات الدفاعية للبلاد، معربًا عن امتنانه لما وصفه بكفاءة الأنظمة الوطنية لدولة الإمارات في اعتراض الهجمات.
ظهرت أدلة على تأثر البنية التحتية المدنية في وقت سابق يوم الأربعاء، عندما أكدت السلطات في دبي سقوط طائرتين مسيرتين بالقرب من مطار دبي الدولي، مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين.
وفقًا لمكتب دبي الإعلامي، أصيب مواطنان غانيان ومواطن بنغلاديشي بجروح طفيفة، بينما أصيب مواطن هندي بجروح متوسطة.
وقال المسؤولون أيضًا إن الأصوات العالية التي سمعت في أجزاء من المدينة كانت نتيجة لعمليات اعتراض ناجحة للدفاع الجوي.
يأتي الحادث وسط موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المرتبطة بالصراع الإقليمي الأوسع. منذ 28 فبراير، قُتل أربعة مدنيين وأصيب أكثر من 100 آخرين في الإمارات بعد سقوط حطام مقذوفات تم اعتراضها في أجزاء مختلفة من البلاد.
تعكس الخسائر البشرية التنوع السكاني في الإمارات، حيث يشمل الضحايا مقيمين وافدين من عدة دول يعيشون ويعملون في الإمارات.
خلال مشاركة البلاد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت الإمارات إنها تعرضت لهجمات إيرانية شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة "تستهدف المدنيين والأعيان المدنية" منذ 28 فبراير.
أكدت السلطات مرارًا أن الإمارات لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران، مؤكدة أنها تظل خارج الصراع حتى مع تعرض مدنها وبنيتها التحتية للهجوم.
في إحاطة إعلامية الأسبوع الماضي، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، إن استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
كما استعرض مجلس التعاون الخليجي الأضرار الجسيمة التي سببتها ما وصفها بـ “الهجمات الإيرانية الغادرة”، قائلاً إنها استهدفت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين.
أي عمل دفاعي تقوم به الإمارات سيتم الإعلان عنه علناً، وليس عبر التسريبات: دبلوماسي رفيع 'تم تدمير الهدف': الإمارات تنشر لقطات جديدة لدفاعاتها الجوية وهي تعترض طائرات إيرانية مسيرة