قرقاش يطالب بضمانات حازمة وتعويضات في أي تسوية سياسية مع إيران

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل يومها الثلاثين، طالب الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بضمانات حازمة وتعويضات في أي تسوية سياسية محتملة تشمل إيران.
في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أكد قرقاش أن أي حل يتناول ما وصفه بـ "العدوان الإيراني على دول الخليج العربية" يجب أن يتضمن ضمانات واضحة لمنع الانتهاكات المستقبلية ودعم مبدأ عدم العدوان. كما شدد على ضرورة تقديم تعويضات عن الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
واتهم قرقاش إيران بتضليل جيرانها بشأن نواياها قبل اندلاع الأعمال العدائية، قائلاً: "لقد خدعت إيران جيرانها بشأن نواياها قبل الحرب وكشفت عن عدوان مبيت رغم جهودهم المخلصة لتجنبه".
وأضاف أن هذه التدابير ضرورية لمواجهة ما وصفه بـ "التهديد الأساسي لأمن الخليج العربي".
منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير، سجلت دولة الإمارات 11 حالة وفاة، من بينهم اثنان من أفراد القوات المسلحة لقيا حتفهما أثناء أداء واجبهما الوطني، ومدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة. كما تم تسجيل ثماني حالات وفاة أخرى بين مواطنين من باكستان ونيبال وبنغلاديش وفلسطين والهند.
كما أسفرت الهجمات عن 178 إصابة تراوحت بين طفيفة وشديدة. وقد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية 414 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً مجنحاً، و1914 طائرة مسيرة.
وشملت قائمة المصابين مواطنين من: الإمارات، مصر، السودان، إثيوبيا، الفلبين، باكستان، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، أذربيجان، اليمن، أوغندا، إريتريا، لبنان، أفغانستان، البحرين، جزر القمر، تركيا، العراق، نيبال، نيجيريا، عمان، الأردن، فلسطين، غانا، إندونيسيا، السويد، وتونس.
وأكدت وزارة الدفاع أنها لا تزال على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها ستواجه بحزم كل ما يهدف إلى النيل من أمن البلاد، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها ويصون مصالحها وقدراتها الوطنية.