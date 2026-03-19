قرقاش يُدين التهديدات الإيرانية لدول الخليج ويصفها بـ "النهج الخطير"

أدان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي تضمنت تهديدات لدول الخليج العربي، واصفاً إياها بأنها "نهج خطير" ينتهك القانون الدولي ويهدد أسس الاستقرار الإقليمي.
في بيان حازم نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، استهدف المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة ما وصفه بـ "الادعاءات العبثية وغير المسؤولة" من قبل شخصيات إيرانية، بمن فيهم البرلماني حميد رسائي، الذين سعوا لتبرير الاستهداف العسكري للمنشآت المدنية والاقتصادية في الدول المجاورة.
وقال قرقاش: "تشكل هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وتمثل تصعيداً غير مسؤول يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية، مما يضع المنطقة أمام مخاطر جسيمة".
وأضاف أن استمرار "الخطاب التصعيدي والتحريضي" الذي يستهدف إلحاق الضرر بالسكان المدنيين هو أمر غير مقبول، داعياً إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية والالتزام بالقانون الدولي.
تأتي تصريحات قرقاش مع دخول الحرب بين (الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران) يومها العشرين، حيث واجهت الإمارات هجمات منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير. ووفقاً لمسؤولين، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية ما يقرب من 300 صاروخ باليستي وحوالي 1600 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ستة مدنيين وإصابة نحو 141 آخرين.
وقد أكدت الإمارات باستمرار أنها لم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لشن هجمات على إيران، مشددة على أن الدولة تظل خارج نطاق الصراع حتى في الوقت الذي يتم فيه استهداف مدنها وبنيتها التحتية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها قرقاش العدوان الإيراني، ففي منشور سابق على منصة "إكس"، وصف استراتيجية إيران في استهداف دول الخليج بدلاً من مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية بأنها تعكس "العجز العسكري، والإفلاس الأخلاقي، والعزلة السياسية".
وقبل تصاعد الصراع، كان قرقاش قد حذر في منتدى الإعلام الإماراتي الكويتي في يناير الماضي من أن "هذه المنطقة لا تتحمل صراعاً آخر"، مؤكداً أنه بغض النظر عن طبيعة العلاقات مع إيران، فإنها "تبقى دولة جارة". وكشف أن الإمارات بذلت جهوداً مخلصة حتى اللحظة الأخيرة للوساطة بين واشنطن وطهران في محاولة لتجنب الحرب.
تتماشى تصريحات المسؤول الإماراتي مع إجماع إقليمي متزايد؛ حيث اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول أخرى في الرياض يوم الأربعاء، وأدانوا الهجمات الإيرانية على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، مؤكدين حقهم في الدفاع عن النفس، وطالبوا إيران بوقف الهجمات فوراً واحترام القانون الدولي.
وشدد قرقاش على أن العودة إلى العقل يجب أن تبدأ بوقف الهجمات على الدول المجاورة وتفعيل جهود الوساطة، وكتب في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نثبت في الإمارات كل يوم أن صمودنا أقوى من حقد المعتدي".