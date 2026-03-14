قرقاش: نثبت كل يوم في الإمارات أن صمودنا أقوى من كراهية المعتدي

قال دبلوماسي إماراتي رفيع إن إيران كشفت عن "عجزها العسكري" وسط ضرباتها على دول الخليج. وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الاستراتيجية الإيرانية "تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية".
ودعا قرقاش إلى وقف استهداف الجيران، وتفعيل جهود الوساطة، مما سيساعد على "العودة إلى الرشد". وأضاف أن الاستراتيجية الإيرانية تكشف أيضاً عن "إفلاس أخلاقي وعزلة سياسية".
"في الإمارات، نثبت كل يوم أن صمودنا أقوى من كراهية المعتدي"
أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات
في وقت سابق، في 12 مارس، حث الدبلوماسي الرفيع الجمهور على تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وطمأن السكان بأن الإمارات كانت على وشك التغلب على الأزمة الحالية.
منذ بداية العدوان الإيراني، اشتبكت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1600 طائرة مسيرة أطلقت من إيران. وقد أسفرت الهجمات عن 6 وفيات و141 إصابة.
مع عمل الدفاعات الجوية الإماراتية على مدار الساعة لاعتراض الصواريخ وهجمات الطائرات المسيرة، قال المسؤولون إن البلاد لديها "جاهزية تامة" لحماية الأمن القومي والسيادة.
وتشمل هذه الأنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى التي توفر "حماية شاملة للمجال الجوي للدولة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في الدولة أن الإمارات لديها احتياطيات استراتيجية "عالية الكفاءة وشاملة"، مما يضمن إمداداً مستمراً على المدى الطويل.
