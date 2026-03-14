قرقاش: نثبت كل يوم في الإمارات أن صمودنا أقوى من كراهية المعتدي

قال دبلوماسي إماراتي رفيع إن إيران كشفت عن "عجزها العسكري" وسط ضرباتها على دول الخليج. وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الاستراتيجية الإيرانية "تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية".

ودعا قرقاش إلى وقف استهداف الجيران، وتفعيل جهود الوساطة، مما سيساعد على "العودة إلى الرشد". وأضاف أن الاستراتيجية الإيرانية تكشف أيضاً عن "إفلاس أخلاقي وعزلة سياسية".