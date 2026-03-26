قرقاش: "محاسبة إيران" حتمية.. ولا تهاون في حماية المدنيين والبنية التحتية

صرح دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى بأن إيران ستتحمل مسؤولية هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وذلك في ظل تزايد الإدانة الدولية للتصعيد.

وفي منشور له على منصة (X)، قال أنور قرقاش إن الإدانة الجماعية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعكس موقفاً عالمياً واضحاً بشأن خطورة الهجمات وانتهاكها للقانون الدولي وسيادة الدول.

وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة البحرية "لن يمر دون محاسبة"، مضيفاً أن حق الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي.

وحذر قرقاش من أن استمرار مثل هذه الهجمات لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة إيران.

وقد واجهت دولة الإمارات العربية المتحدة 27 يوماً من الهجمات الإيرانية التي شملت أكثر من 2000 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وتم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 161 آخرين ينتمون لـ 29 جنسية.

دعم عالمي

تأتي تصريحاته في وقت اعتمد فيه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً يدين الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن.

ووصف القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 100 دولة، الضربات بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. كما أدان القرار استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الدول المتضررة ليست طرفاً في النزاع.

علاوة على ذلك، رفض المجلس أي محاولات لتعطيل الملاحة الدولية، بما في ذلك من خلال الممرات المائية الرئيسية مثل مضيق هرمز وباب المندب، محذراً من أن مثل هذه الأفعال تشكل مخاطر على الاستقرار الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية.

الموقف الإقليمي

وفي سياق منفصل، أصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والأردن بياناً مشتركاً أدانت فيه ما وصفته بـ "الهجمات الإيرانية السافرة"، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت الدول إلى الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة موالية لإيران تنطلق من العراق، وحثت الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمنع وقوع المزيد من الضربات من أراضيها.

وجددت الدول التأكيد على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، مع التحذير من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعات التابعة والخلايا النائمة في المنطقة.