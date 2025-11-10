قرقاش: لا مشاركة إماراتية في قوة غزة الأمنية دون "أفق سياسي واضح"

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه من غير المرجح أن تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة بسبب "غياب إطار واضح لها".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن قرقاش قوله، خلال حديثه يوم الإثنين في "منتدى أبوظبي الاستراتيجي": "الإمارات لا ترى بعد إطاراً واضحاً لقوة حفظ سلام. في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تشارك في مثل هذه القوة."

ووفقاً للتقرير، تشمل مهمة القوة المتعددة الجنسيات المقترحة نزع سلاح الفصائل المسلحة، وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، وإنفاذ القانون والنظام، وتأمين الحدود مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.

"لا مسار عسكري للاستقرار"

في خطاب منفصل في المنتدى نفسه، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الدكتور قرقاش أكد أنه "لا يوجد مسار عسكري للاستقرار". وقال إن الإمارات لعبت دوراً رئيسياً في تشكيل الاستجابة الدولية لخطة السلام في غزة، مشدداً على اعتماد الدولة على الأدوات السياسية والإنسانية بدلاً من التدخل المسلح.

ووصف التوافق العربي والدولي الأخير وراء مبادرة السلام في غزة بقيادة الولايات المتحدة بأنه "فرصة تاريخية" للبدء في معالجة المظالم طويلة الأمد التي استغلها المتطرفون لعقود.

وقال قرقاش: "في العام الماضي، حذرت من أن التكلفة البشرية للخيارات السياسية في منطقتنا آخذة في الازدياد، وأن التردد والانقسام غالباً ما يُدفع ثمنه بحياة الناس العاديين."

الخط الأحمر وشروط إعادة الإعمار

في 22 أكتوبر، أفادت صحيفة "الخليج تايمز" بأن قرقاش صرح بأن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيكون "خطاً أحمر" للإمارات. وأكد أن الإمارات جددت التزامها بتحقيق حل الدولتين، قائلاً إنه "المسار الوحيد" للسلام الدائم.

وقال: "لن تحيد الإمارات عن هذه الرؤية العربية والدولية بضرورة وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة. نحن مصرون تماماً على أن أي ضم سيكون في الواقع خطاً أحمر لدولة الإمارات."

أشار قرقاش إلى أن الإمارات ستلعب دوراً محورياً في إعادة إعمار غزة، لكنه أصر على ضرورة وجود وضوح سياسي. وأوضح: "نريد المساعدة بكل طريقة ممكنة، لكنني أعتقد أن دور الإمارات سيكون مرناً للغاية بناءً على ما هو الأفق [السياسي]." وأضاف: "إذا رأينا أفقاً واضحاً لدولة فلسطينية طويلة الأمد، فبالتأكيد سيتوسع دورنا... لا تريد أي دولة أن تضع استثمارات كبيرة إذا لم يكن ذلك يعني بالفعل سلاماً دائماً ومستمراً."