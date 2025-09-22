قرقاش: الاعتراف بفلسطين ينسف خطط تهميش حل الدولتين

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال ويفتح الطريق أمام حل الدولتين.
يوم الأحد، اعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية.
جاء قرار الدول الأربع الغربية، التي عادة ما تتحالف مع إسرائيل، متماشياً مع أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلعات الفلسطينيين لإقامة وطن مستقل على الأراضي المحتلة.
واجهت خطوة الاعتراف الواسع إدانة قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية بعد المذبحة المروعة في 7 أكتوبر: أنتم تمنحون الإرهاب مكافأة كبيرة". وكان يشير بذلك إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023، والذي أشعل حرب غزة المستمرة منذ ما يقارب العامين.
وأضاف نتنياهو: "ولدي أيضاً رسالة أخرى لكم: لن يحدث ذلك. لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".
بحسب الأرقام الإسرائيلية، أسفر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عن مقتل 1,200 شخص وأسر 251 آخرين. وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة في غزة أودت بحياة أكثر من 65,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، كما تسببت في مجاعة، وتدمير معظم المباني، وتشريد غالبية السكان مرات عدة.
وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "ونحن مقبلون على جولة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك أن هذا الاعتراف يعزز حل الدولتين عبر إضفاء الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإحياء المفاوضات بشأنها، كما يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال أو واقع الدولة الواحدة".
كما جدد التأكيد على موقف الإمارات الداعم لحل الدولتين، مشيراً إلى أنه "الخيار الأفضل لتحقيق سلام عادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التقسيم".
ولطالما شددت الإمارات على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية.
