قرقاش: الاعتراف بفلسطين ينسف خطط تهميش حل الدولتين

بحسب الأرقام الإسرائيلية، أسفر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عن مقتل 1,200 شخص وأسر 251 آخرين. وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة في غزة أودت بحياة أكثر من 65,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، كما تسببت في مجاعة، وتدمير معظم المباني، وتشريد غالبية السكان مرات عدة.