قرقاش: الإمارات في حالة دفاع.. كبح العدوان لا تأجيج الصراع

قال دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى يوم الأحد إن أي خطوات دفاعية تتخذها الدولة سيتم الإعلان عنها بوضوح من خلال القنوات الرسمية، نافياً التكهنات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مناورات عسكرية محتملة.

وفي بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، أكد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن رد الدولة على الوضع الأمني الراهن الناجم عن العدوان الإيراني سيكون شفافاً وسيتم التواصل بشأنه علناً.

وكتب قرقاش: "أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحفية أو روايات من مصادر ونوايا مجهولة".

وأضاف أن هدف الإمارات هو وقف هذا العدوان المستمر ضد الدولة ودول الخليج الأخرى، وليس الانجرار إلى تصعيد أوسع نطاقاً.

وكان قرقاش قد دعا في وقت سابق إيران إلى التصرف بمسؤولية، مشيراً إلى أن تصرفات طهران قد عزلت البلاد، وحذر الجمهورية الإسلامية من استهداف جيرانها، قائلاً: "حربكم ليست مع جيرانكم".

وحث إيران على "العودة إلى العقل"، محذراً من أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج تمثل سوء تقدير استراتيجي. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال قرقاش إن التصعيد يعزز المخاوف بشأن دور إيران كمصدر لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقبل تصريح قرقاش، أكدت وزارة الخارجية أن الإمارات تمر حالياً بحالة دفاع بعد ما وصفته بالعدوان الإيراني "الوحشي وغير المبرر".

وقالت الوزارة في بيانها إن الضربات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وتشكل اعتداءً مباشراً على سيادة الإمارات وأمنها.

وقال مسؤولون إن الدولة تحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.

وبعد انجرارها إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، سجلت الإمارات أربع وفيات و112 إصابة طفيفة ومتوسطة يوم الأحد منذ أن بدأت طهران ضرباتها الانتقامية على الأصول الأمريكية في 28 فبراير. ولم تقتصر الضربات على الأصول الأمريكية فقط؛ حيث أكدت وزارة الخارجية أن الهجمات الإيرانية استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية. وشمل الوابل أكثر من 1,400 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة.