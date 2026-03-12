قرقاش: الإمارات على وشك تجاوز الأزمة وتقف بحزم ضد العدوان الإيراني

وفي منشور على منصة X، قال قرقاش إن الإمارات تظل ثابتة في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني، مشيراً إلى أن للمجتمع ووسائل الإعلام دوراً في منع انتشار الادعاءات غير المؤكدة.