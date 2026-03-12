قرقاش: الإمارات على وشك تجاوز الأزمة وتقف بحزم ضد العدوان الإيراني

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خت تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
الإمارات على وشك تجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن الهجمات الإيرانية على دول الخليج، حسبما قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى يوم الخميس، داعياً الجمهور إلى عدم السماح للشائعات بإثارة الارتباك خلال مرحلة حرجة.
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن البلاد تقترب من مرحلة حاسمة في الأزمة لكنه لم يوضح التطورات التي كان يشير إليها.
وفي منشور على منصة X، قال قرقاش إن الإمارات تظل ثابتة في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني، مشيراً إلى أن للمجتمع ووسائل الإعلام دوراً في منع انتشار الادعاءات غير المؤكدة.
وحذر من أن الحروب كانت تاريخياً مصحوبة بمعلومات مضللة ومحاولات لإثارة الذعر، مؤكداً أن اليقظة ضد الشائعات مسؤولية وطنية.
حثت السلطات في الإمارات مراراً السكان على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات وتجنب مشاركة المعلومات غير المؤكدة عبر الإنترنت، بينما تستجيب البلاد لحوادث الصواريخ والطائرات المسيرة المرتبطة بالصراع الإقليمي الأوسع.
يوم الأربعاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ كروز و39 طائرة مسيرة أطلقت من إيران في أحدث موجة من الهجمات، وفقاً لوزارة الدفاع.
منذ بدء التصعيد، اشتبكت الدفاعات الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً و15 صاروخ كروز و1514 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت الوزارة.
أسفرت الهجمات عن ست وفيات و131 إصابة طفيفة إلى متوسطة، طالت مقيمين من جنسيات متعددة بما في ذلك مواطنون إماراتيون وباكستانيون ونيباليون وبنغلاديشيون.
قالت وزارة الدفاع إنها تظل مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديدات وستواصل العمل لحماية سيادة البلاد’ وأمنها واستقرارها.
كما رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين هجمات إيران’ الصاروخية والطائرات المسيرة على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن، ويدعو طهران إلى وقف الضربات فوراً.
ذكر القرار أن الهجمات تنتهك القانون الدولي وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.
أكدت الإمارات حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع القانون الدولي لحماية أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية، مع الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة لدعم السلم والأمن الدوليين.