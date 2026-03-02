قراءة في سيناريوهات الإغلاق وتداعيات "صدمة الطاقة" العالمية

بينما يتصاعد الصراع العسكري الذي يشمل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تحول الانتباه إلى مضيق هرمز، ومخاطر قيام طهران بإغلاق أحد أكثر ممرات الطاقة حيوية في العالم.
ويحذر المحللون في "جولدمان ساكس" من أن الحصار المطول قد يدفع أسعار النفط إلى ما بين 100 و150 دولاراً للبرميل في أسوأ السيناريوهات.
إذا نفذت إيران تهديدها، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ إليكم تقييماً للموقف منطقة بمنطقة.
ما هو مضيق هرمز، ولماذا هو مهم؟
مضيق هرمز هو ممر مائي ضيق يبلغ عرضه 33 كيلومتراً، يقع بين إيران وسلطنة عمان، ويُعد أهم نقطة اختناق نفطية في العالم.
وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، بلغ متوسط التدفقات عبر المضيق حوالي 20 مليون برميل يومياً في عام 2024، بما في ذلك النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، وهو ما يعادل نحو 20% من استهلاك النفط العالمي. كما يمر عبره ما يقرب من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، و20-22% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وبشكل رئيسي من قطر.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد المضيق شريان تجارة حيوياً، حيث يتجه حوالي 75% من صادراتها النفطية إلى الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
التأثير على الإمارات والشرق الأوسط
من شأن الإغلاق أن يعطل صادرات الطاقة عبر الخليج. يسمح خط أنابيب حبشان-الفجيرة، الذي تبلغ طاقته 1.8 مليون برميل يوميًا، لجزء كبير من صادرات الإمارات بتجاوز المضيق. بلغ متوسط إنتاج البلاد 3.4-3.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لتقارير الصناعة وبيانات أوبك.
على المدى القصير، يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الإيرادات. ومع مرور الوقت، يحذر محللو السوق من أن الاضطراب المطول سيؤدي إلى إجهاد الخدمات اللوجستية ورفع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة للتجارة المتجهة إلى آسيا. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالفعل وسط تزايد المخاطر الأمنية، وفقًا لتقارير الشحن والصناعة.
في أماكن أخرى في الخليج، تصدر المملكة العربية السعودية حوالي 6 ملايين برميل يوميًا عبر مضيق هرمز ولكن يمكنها إعادة توجيه جزء من هذا الحجم عبر خط أنابيبها شرق-غرب، الذي تبلغ طاقته 5 ملايين برميل يوميًا. ستواجه صادرات قطر’ من الغاز الطبيعي المسال اضطرابًا خطيرًا، بينما ستكون الكويت والعراق، مع بدائل محدودة، أكثر عرضة للخطر.
يقول المحللون إن التداعيات الأوسع قد تشمل ضربات البنية التحتية، وحركات اللاجئين، وضغوط إمدادات الغذاء. تستورد منطقة الشرق الأوسط حصة كبيرة من غذائها عن طريق البحر، مما يجعل الاضطراب مكلفًا بما يتجاوز أسواق الطاقة.
الولايات المتحدة
تستورد الولايات المتحدة أقل من 5 في المائة من نفطها عبر مضيق هرمز، مما يحد من التعرض المباشر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). لكن أسواق النفط عالمية. إذا ظل خام برنت فوق 100 دولار، فقد ترتفع أسعار البنزين الأمريكية إلى 4-5 دولارات للغالون، مما يزيد من التضخم ويضغط على ميزانيات الأسر، كما يقول محللون في شركات مثل جولدمان ساكس وريستاد إنرجي، الذين يضعون نماذج لمثل هذه الارتفاعات في الاضطرابات المطولة.
أوروبا
تعتمد أوروبا على قطر لتلبية ما يقرب من 6-10 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال وفقًا للبيانات الأخيرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ويوروستات، على الرغم من استمرار الضعف وسط انخفاض الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. سيؤدي الحصار إلى تشديد أسواق الغاز الطبيعي المسال في وقت لا تزال فيه القارة مكشوفة بعد تخفيضات الإمدادات الروسية. ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة على الأسر والصناعات الثقيلة، مما يزيد من التضخم ويبطئ النمو، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).
ستتحمل آسيا العبء الأكبر. حوالي 84 في المائة من النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى الاقتصادات الآسيوية، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للتدفقات الأخيرة.
تحصل الصين على ما يقرب من نصف نفطها الخام عبر مضيق هرمز ومن المرجح أن تستغل الاحتياطيات الاستراتيجية، كما يلاحظ محللو السوق. قد تواجه الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام الخليجي، ضغوطًا في الإمدادات وارتفاعًا في تكاليف الوقود. كما ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية فواتير استيراد أعلى.
إذا اضطرت الناقلات إلى إعادة التوجيه حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا’، فستطول الرحلات من 10 إلى 15 يومًا، مما يضيف ملايين الدولارات في تكاليف الشحن والتأمين لكل شحنة ويزيد من الضغط على سلسلة التوريد، وفقًا لبيانات صناعة الشحن التي نقلتها رويترز.
أفريقيا
ستواجه دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا، التي تعتمد على شحنات النفط العابرة للمضيق، أسعار وقود أعلى.
ارتفعت تكاليف الشحن إلى المنطقة بالفعل بنسبة 25 إلى 35 بالمائة بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وحول هرمز، وفقًا لتقارير الصناعة من رويترز ولويدز ليست. ومن شأن الإغلاق الكامل أن يزيد من النقص ويرفع تكاليف المعيشة، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد والتي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
هل يمكن لإيران أن تغلق المضيق فعلاً؟
تمتلك إيران القدرة على تعطيل حركة الملاحة من خلال الألغام البحرية والصواريخ المضادة للسفن والتشويش الإلكتروني.
خلال “حرب الناقلات” بين إيران والعراق في الثمانينيات، استُهدفت حركة الشحن مرارًا وتكرارًا، على الرغم من أن المضيق لم يُغلق بالكامل أبدًا.
في عام 2025، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن البرلمان وافق على خطة لإغلاق المضيق، على الرغم من أن القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
يقول المحللون إن الحصار الكامل والمطول لا يزال غير مرجح. تصدر إيران حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا عبر المضيق، بشكل أساسي إلى الصين، وفقًا لـ Kpler و Vortexa. كما أن الإغلاق سيضر باقتصادها.
التداعيات الاقتصادية العالمية
قد يؤدي الإغلاق المستمر إلى صدمة طاقة مماثلة لأزمات النفط السابقة.
سيرتفع التضخم. وستنتشر تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة عبر الأغذية والتصنيع والسلع الاستهلاكية.
يمكن أن تخفف الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، التي تقدر بنحو 1.5 مليار برميل، من النقص على المدى القصير. وستعتمد فعاليتها على مدى سرعة إطلاق الإمدادات ومدى جودة تنسيق الحكومات.
ستكون الاقتصادات الآسيوية كثيفة الاستهلاك للطاقة الأكثر عرضة للخطر. في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3 إلى 0.8 بالمائة، وفقًا لبعض التوقعات.
الوضع الحالي
اعتبارًا من 2 مارس 2026، يظل مضيق هرمز مفتوحًا بموجب القانون الدولي ولكنه يواجه اضطرابًا تشغيليًا كبيرًا.
حذر الحرس الثوري الإيراني السفن من العبور، وتشير بيانات تتبع السفن من MarineTraffic إلى أن حركة المرور انخفضت بنسبة 70 بالمائة تقريبًا.
علقت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ميرسك، مساراتها. وترسو أكثر من 150 ناقلة خارج المضيق، بينما تعيد أخرى توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح.
دفعت تقارير الهجمات على السفن بالقرب من الممر المائي، بما في ذلك هجومان قبالة عمان والإمارات العربية المتحدة، تكاليف التأمين إلى الارتفاع.
يحذر المسؤولون التنفيذيون في قطاع الطاقة، بمن فيهم أولئك في شركة شل، من أن الاضطراب المطول قد يؤثر على التجارة العالمية.