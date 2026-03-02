قراءة في سيناريوهات الإغلاق وتداعيات "صدمة الطاقة" العالمية

تعتمد أوروبا على قطر لتلبية ما يقرب من 6-10 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال وفقًا للبيانات الأخيرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ويوروستات، على الرغم من استمرار الضعف وسط انخفاض الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. سيؤدي الحصار إلى تشديد أسواق الغاز الطبيعي المسال في وقت لا تزال فيه القارة مكشوفة بعد تخفيضات الإمدادات الروسية. ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة على الأسر والصناعات الثقيلة، مما يزيد من التضخم ويبطئ النمو، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).