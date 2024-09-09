وفاة عاملين و3 مصابين في انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء بكلباء

وقالت الشرطة إن جميع الفرق المتخصصة انتقلت إلى موقع الحادث، بما في ذلك إدارة الدفاع المدني بالشارقة، ومركز شرطة كلباء الشامل، وفريق مسرح الجريمة، والإسعاف الوطني، وبلدية مدينة كلباء.