وفاة عاملين و3 مصابين في انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء بكلباء
قالت شرطة الشارقة، الأحد، إن عاملين لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انهيار سقف مدرسة قيد الإنشاء في مدينة كلباء في إمارة الشارقة.
وأوضح مدير شرطة المنطقة الشرقية العقيد الدكتور علي الخمودي أن فرق الاستجابة وفور تلقي البلاغ عصر يوم أمس تحركت على الفور لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وهم من جنسيات عربية وآسيوية، وتراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
تم إخلاء جثتي العاملين المتوفيين من مكان الحادث.
وقالت الشرطة إن جميع الفرق المتخصصة انتقلت إلى موقع الحادث، بما في ذلك إدارة الدفاع المدني بالشارقة، ومركز شرطة كلباء الشامل، وفريق مسرح الجريمة، والإسعاف الوطني، وبلدية مدينة كلباء.
وأوضح الحمودي أن الفرق المختصة قامت بتأمين الموقع بشكل كامل وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى.
وقالت شرطة الشارقة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.