قبل 43 عاماً ..الإمارات تصرخ بصمتها وتوقف العمل تضامناً مع ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا

كان ذلك تجسيدًا للتضامن والتعاطف القويين. فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا اليوم، قبل 43 عامًا (21 سبتمبر/أيلول 1982)، إضرابًا عن العمل لمدة نصف ساعة احتجاجًا على مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت، التي راح ضحيتها أكثر من 3200 شخص.
كانت هذه المجزرة من أبشع المجازر التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية (التي اندلعت عام ١٩٧٥). وكان معظم الضحايا من لاجئي النكبة الذين فروا من فلسطين عام ١٩٤٨، والتي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر/أيلول 1982، تعرض اللاجئون الفلسطينيون - الذين كانوا يعيشون في شاتيلا وحي صبرا المجاور الواقع جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت - إلى جانب المدنيين اللبنانيين، لهجوم من قبل ميليشيا لبنانية يمينية، ويقال إنها كانت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
أثارت المذبحة الجماعية إدانة عالمية واسعة النطاق. ففي الإمارات العربية المتحدة، كما ذكرت صحيفة "خليج تايمز"، توقف العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة والنصف صباحًا في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، بالإضافة إلى مختلف المؤسسات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بالتعبير عن "إدانة الشعب والحكومة للمذبحة المروعة".
توقف العمل في المطارات، بما في ذلك أقسام الهجرة والجوازات والخدمات الأرضية والشحن. كما توقفت الدراسة في جميع أنحاء البلاد لمدة نصف ساعة، ووقف الطلاب دقيقة صمت حدادًا على ضحايا المجزرة.
توقفت مكاتب البريد والبرق والهاتف عن العمل تمامًا لمدة نصف ساعة، وكذلك جميع الدوائر والمكاتب المرتبطة بالمرافق العامة كالماء والكهرباء. كما أُغلقت المصارف والمحلات التجارية احتجاجًا على مجزرة بيروت.
أعربت الإمارات العربية المتحدة صراحةً عن تعاطفها. وسارعت برقيات التعزية إلى الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي مظلة للأحزاب السياسية الفلسطينية تأسست عام ١٩٦٤.
ودعا الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوضع حد للبؤس المستمر للشعبين اللبناني والفلسطيني".
وذكرت صحيفة "خليج تايمز" أن الشيخ زايد طالب "بالانسحاب الفوري للقوات الصهيونية من لبنان، وأكد أن إسرائيل لم تكن لتتمكن من ارتكاب ممارساتها الوحشية لولا الدعم الهائل الذي تلقته من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة".
وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى عرفات، فيما بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة جمعية المرأة الإماراتية برقية تعزية إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء في رسالة الشيخة فاطمة: "لقد أفزعنا نبأ المجازر المروعة التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، من النساء والأطفال والشيوخ على يد المجرم الصهيوني وقاتليه الذين ارتكبوا جريمتهم الدموية غير عابئين بشرف المرأة أو براءة الأطفال أو ضعف الشيوخ.
"بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع فروع جمعية المرأة الإماراتية وجميع الأمهات والنساء في هذا الوطن العربي نعرب لكم عن عميق حزننا وألمنا على هذه المجزرة المروعة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، ونؤكد لكم دعمنا المتواصل للنضال التحريري الفلسطيني حتى استعادة الأرض والقصاص من المجرمين.
وأضافت سمو الشيخة فاطمة: "إن جميع أمهات ونساء الإمارات يشاركن جميع الأمهات والنساء الفلسطينيات أحزانهن في هذه الأيام الصعبة، ويسألون الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنحنا القوة على منع تكرار مثل هذه الجريمة".
في غضون ذلك، في خطاب متلفز بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 1982، قال الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان: "كان من الضروري انسحاب القوات الإسرائيلية من بيروت للسماح للقوة متعددة الجنسيات بمساعدة الحكومة اللبنانية في السيطرة على العاصمة وباقي أنحاء البلاد". وأضاف: "ستعود قوة من القوات الأمريكية والإيطالية والفرنسية إلى لبنان لفترة محدودة لمساعدة الحكومة اللبنانية على تحقيق السيطرة الكاملة على بيروت".
وفي أعقاب المذبحة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعلنها "عملا من أعمال الإبادة الجماعية".
في فبراير/شباط 1983، خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن "السلطات أو القوات الإسرائيلية متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مجزرتي صبرا وشاتيلا". إلا أنه لم يُعاقَب أي مقاتل أو مسؤول لبناني أو إسرائيلي على الجرائم المرتكبة.
تُعد مذبحة بيروت واحدة من أكثر الأحداث المؤلمة في التاريخ الفلسطيني، ويُحيي الفلسطينيون في لبنان وفلسطين ذكراها سنويًا.