قبل 43 عاماً ..الإمارات تصرخ بصمتها وتوقف العمل تضامناً مع ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا

كان ذلك تجسيدًا للتضامن والتعاطف القويين. فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا اليوم، قبل 43 عامًا (21 سبتمبر/أيلول 1982)، إضرابًا عن العمل لمدة نصف ساعة احتجاجًا على مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت، التي راح ضحيتها أكثر من 3200 شخص.