قبل 40 عاماً: محمد بن راشد ينجح في تحرير 73 رهينة بعد مفاوضات ماراثونية

وبعد ساعة من الهبوط، اتصلت الطائرة ببرج المراقبة للحصول على معلومات عن المطار. وفي تلك الأثناء، هرع السفير الهندي آنذاك إشرات عزيز والقنصل العام بي إل جويال ودبلوماسيون هنود آخرون إلى المطار. ثم أرجأ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أ. أ. رحيم، الذي كان في طريقه من بوخارست إلى الدوحة، رحلته إلى قطر ليكون متاحًا للتشاور.