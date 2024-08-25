قبل 40 عاماً: محمد بن راشد ينجح في تحرير 73 رهينة بعد مفاوضات ماراثونية
قبل أربعين عاما، في الخامس والعشرين من أغسطس/آب 1984، كان العالم أجمع يشاهد دراما متوترة حول عملية احتجاز رهائن في مطار دبي الدولي تتعلق برحلة الخطوط الجوية الهندية رقم 421 التي اختطفها سبعة متمردين مؤيدين للخالستانيين.
وبحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، كانت الطائرة الهندية في رحلة داخلية من مطار دلهي بالام إلى مطار سريناغار عبر شانديغار، وعلى متنها 73 شخصاً، بينهم خمسة أطفال وستة من أفراد الطاقم.
في شانديغار، اقتحم سبعة مختطفين - جميعهم من السيخ تتراوح أعمارهم بين 22 و30 عاماً - قمرة القيادة وأمروا الطيار بتوجيه الطائرة إلى أمريتسار والتحليق فوق المعبد الذهبي. بعد ذلك، أمر المختطفون قائد الطائرة بالطيران إلى لاهور للتزود بالوقود، ثم الطيران إلى الولايات المتحدة عبر البحرين.
ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية، تم تحويل مسار الطائرة إلى كراتشي، ثم توجهت إلى دبي. رفضت السلطات الإماراتية في البداية السماح للطائرة بالهبوط. تم إغلاق مطار دبي الدولي لمدة ساعة ونصف من الساعة 3 صباحًا (25 أغسطس 1984) وتم تحويل ست رحلات إلى وجهات أخرى.
وذكرت صحيفة خليج تايمز أن الطائرة الهندية حلقت فوق المنطقة لمدة ساعتين تقريبا. وفي الساعة 4.30 صباحا أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة أن وقودها قليل للغاية وحذره من أنه سيهبط على الماء.
وقال العقيد ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبي آنذاك، إن السلطات المحلية كانت قلقة أيضاً بشأن وضع وقود الطائرة وسمحت لها بالهبوط بعد الساعة الخامسة صباحاً بقليل "بسبب قلقها على الركاب".
وبعد ساعة من الهبوط، اتصلت الطائرة ببرج المراقبة للحصول على معلومات عن المطار. وفي تلك الأثناء، هرع السفير الهندي آنذاك إشرات عزيز والقنصل العام بي إل جويال ودبلوماسيون هنود آخرون إلى المطار. ثم أرجأ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أ. أ. رحيم، الذي كان في طريقه من بوخارست إلى الدوحة، رحلته إلى قطر ليكون متاحًا للتشاور.
مفاوضات لمدة 10 ساعات
ولكن لم يتم تحقيق تقدم يذكر في المطار حتى انضم وزير الدفاع الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المفاوضات في الساعة الثامنة صباحا.
وتركزت المفاوضات خلال الساعات العشر التالية حول طلب الخاطفين نقلهم جواً إلى الولايات المتحدة. وتنقل الدبلوماسيون الأميركيون داخل وخارج المطار، ولكن القنصل الأميركي "ديفيد ستوكويل" قال للصحافيين إن وجوده لا علاقة له بطلب الخاطفين اللجوء في بلاده.
وقال قائد شرطة دبي آنذاك إن الخاطفين أبلغواصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنهم يريدون طريقا آمنا إلى الولايات المتحدة. لكن وزير الدفاع رد بأن هذه ليست مشكلته. وأوضح للخاطفين: "القرار متروك لكم وللسلطات الأميركية".
وفي حوالي الساعة الثالثة ظهرا، طلب الخاطفون الخروج من دبي والتوجه إلى إسطنبول، وهي المحاولة التي أحبطها رفض دبي تزويد الطائرة بالوقود.
حاول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إقناع الخاطفين بعرض إبقاءهم في البلاد حتى تنظر الولايات المتحدة في طلبهم للجوء. وبعد جولة أخرى من المفاوضات المتعثرة، ومع اقتراب الغسق، قبل الخاطفون دعوة الشيخ محمد للإفراج عن الركاب لأسباب إنسانية.
كانت حافلتان للركاب في المطار تسيران على مسافة 50 متراً من الطائرة، وكانت حافلة بيضاء أصغر حجماً تسير بالقرب من قمرة القيادة. وفي الساعة 6:48 مساءً، بدأ الركاب يتدفقون على الممرات المؤدية إلى الحافلات. ثم خرج الخاطفون من الطائرة وانطلقوا في الحافلة البيضاء.
اليوم التالي
وفي اليوم التالي، 26 أغسطس/آب 1984 (أحد)، نشرت صحيفة خليج تايمز عنواناً رئيسياً بعنوان "الرهائن الممتنون يعودون إلى وطنهم"، موضحة كيف قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفاوضات بنجاح وضمن الإفراج الآمن عن جميع الرهائن، وكيف تم احتجاز جميع الخاطفين.
قدمت سلطات الطيران المدني في دبي عشاء فاخراً في مطعم المطار قبل عودة ركاب الطائرة البوينج 737 المخطوفة إلى ديارهم.