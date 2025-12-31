قبل 4 ساعاتٍ من الإقلاع.. مطارات الإمارات ترفع حالة التأهب لاستقبالِ مسافري 2026

هل ستسافر من أو إلى الإمارات في ليلة رأس السنة، أو خلال الأيام القليلة المقبلة؟ توجه إلى المطار مبكراً؛ واجعل هدفك الوصول قبل أربع ساعات من موعد رحلتك المجدولة.

صدرت هذه التنبيهات عن شركات الطيران والمطارات الإماراتية للمقيمين والسياح المسافرين عبر مطاري دبي والشارقة في ليلة رأس السنة والأسبوع الأول من يناير 2026. وقد أعلنت الإمارات يوم 1 يناير عطلة رسمية، مع تخصيص يوم 2 يناير للعمل عن بُعد في القطاع الحكومي. كما ستعطل شركات القطاع الخاص في 1 يناير، وسمح بعضها بالعمل عن بُعد في 31 ديسمبر.

من المتوقع حدوث حركة مرور كثيفة في دبي بسبب احتفالات ليلة رأس السنة في وقت لاحق اليوم؛ لذا يُنصح الركاب بالمغادرة مبكراً واستخدام وسائل النقل العام في دبي للوصول إلى المطار في الموعد المحدد.

نصحت شركة "طيران الإمارات" يوم الأربعاء جميع عملائها بوجود ذروة سفر كبيرة في الأسبوع الأول من يناير، مع توقع أعداد كبيرة من المغادرين والقادمين في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2026.

وجاء في التنبيه: "تنصح طيران الإمارات بشدة العملاء بالوصول إلى المطار قبل 4 ساعات من موعد المغادرة، والاستعداد لاحتمالية وجود حركة مرور إضافية في الطريق إلى المطار، وازدحام في مواقف السيارات، ونشاط كثيف داخل المطار".

كما نصح مطار الشارقة الركاب بالوصول قبل 3 ساعات من موعد مغادرتهم المجدول لضمان تجربة سفر سلسة بسبب موسم ذروة السفر خلال عطلة نهاية أسبوع رأس السنة. كما شجع المطار المسافرين على متن "العربية للطيران" للاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من داخل المدينة.

إليك خيارات إنهاء إجراءات السفر عن بُعد وخيارات النقل العام:

مركز دبي المالي العالمي (DIFC): وفر الوقت في المطار وقم بإنهاء إجراءات السفر في "متجر طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر والسفر بالمدينة" في "آي سي دي بروكفيلد بليس" بمركز دبي المالي العالمي. يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من مواقف سيارات مجانية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل الرحلة بمدة تصل إلى 4 ساعات. وسيحصل العملاء الذين ينهون إجراءاتهم ويسلمون أمتعتهم في هذا الموقع بحلول 15 يناير على 2500 ميل من "سكاي واردز طيران الإمارات" لكل منهم. يفتح الموقع أبوابه من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل حتى 15 يناير.

عجمان: يمكن للعملاء أيضاً إنهاء إجراءات السفر عن بُعد في "مركز طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر بمدينة عجمان" الذي يعمل على مدار 24 ساعة، والموجود في محطة عجمان المركزية للحافلات، وذلك قبل موعد مغادرة الرحلة بمدة تتراوح بين 24 ساعة كحد أقصى و4 ساعات كحد أدنى.

خدمات إنهاء إجراءات السفر من المنزل: يمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً اختيار إنهاء إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة. يقوم موظفو طيران الإمارات بإكمال عملية إنهاء إجراءات السفر السريعة في منزل العميل أو الفندق أو المكتب ويأخذون حقائبهم إلى الرحلة، بحيث يمكن للعميل الوصول لاحقاً بحقيبة يد فقط. يجب حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وتنصح طيران الإمارات بالحجز المبكر لتجنب نفاذ المواعيد. هذه الخدمة مجانية لركاب الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز الفئة البلاتينية.

النقل العام: يوفر مترو دبي وسيلة اتصال سريعة ومريحة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB)، مع وصول مباشر عبر الخط الأحمر. تعمل القطارات بشكل متكرر من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، مما يوفر بديلاً فعالاً للتنقل البري خلال فترات ذروة الازدحام. يمكن للركاب النزول في محطة "مطار دبي مبنى 3" المخصصة، والمرتبطة مباشرة بالمبنى عبر ممرات ومصاعد كهربائية.

4 ساعات قبل مغادرة الرحلة: توصي طيران الإمارات بالوصول إلى المطار قبل 4 ساعات من الإقلاع لضمان وجود وقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر (إذا لم يتم ذلك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني)، وتسليم الأمتعة، ومرور الجوازات، والوصول إلى بوابة الصعود قبل ساعة واحدة على الأقل من المغادرة.

إنهاء إجراءات السفر لشركة "العربية للطيران" في المدينة: