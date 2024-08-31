قبل 19 عاماً في الإمارات: رفع أسعار البنزين إلى 1.50 درهم

قبل ذلك اليوم، كان ذلك الوقت الذي لم يكن فيه معظم السكان يكترثون بالمال الذي ينفقونه على الوقود. وفي الواقع، نادراً ما كانت تكاليف الوقود تظهر في الميزانية الشهرية للأسر، كما أشارت صحيفة خليج تايمز ، حيث كان سعر البنزين مساوياً - أو حتى أرخص - من سعر زجاجة كبيرة من الماء أو علبة صودا.