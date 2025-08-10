قبل 17 عاماً: من الغبار إلى البرق… يوم لا يُنسى في الإمارات

اضطر سائقو السيارات والمسافرون في دبي إلى التنقل على الطرق في ظل ظروف منخفضة الرؤية ومُغبرة قبل 17 عامًا، بينما جلبت العواصف الرعدية فوق الجبال الشرقية أمطارًا غزيرة إلى مدينة العين.

بحلول مساء 10 أغسطس 2008، كانت الرؤية في دبي قد تدهورت، مما أجبر السائقين على إبطاء سرعتهم على الطرق السريعة والرئيسية. واكتظ شارع الشيخ زايد وطرق رئيسية أخرى بحركة مرور كثيفة، بينما واجه السكان في أجزاء أخرى من البلاد ازدحامًا مماثلاً بسبب الظروف المغبرة. وأفادت شرطة دبي بوقوع عدة حوادث طفيفة ولكن دون إصابات خطيرة.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة في دبي بلغت ذروتها عند 39 درجة مئوية، إلا أن الشعور بالحر كان خانقًا بسبب الرطوبة العالية. وقال متنبئ جوي من مكتب الأرصاد الجوية في دبي لصحيفة "خليج تايمز": "كانت الرؤية المنخفضة ناتجة عن عواصف رعدية تطورت فوق الجبال باتجاه الشرق. وقد تسببت في رياح أثارت الغبار، مما أدى إلى انخفاض الرؤية".

