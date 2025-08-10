قبل 17 عاماً: من الغبار إلى البرق… يوم لا يُنسى في الإمارات

اضطر سائقو السيارات والمسافرون في دبي إلى التنقل على الطرق في ظل ظروف منخفضة الرؤية ومُغبرة قبل 17 عامًا، بينما جلبت العواصف الرعدية فوق الجبال الشرقية أمطارًا غزيرة إلى مدينة العين.
بحلول مساء 10 أغسطس 2008، كانت الرؤية في دبي قد تدهورت، مما أجبر السائقين على إبطاء سرعتهم على الطرق السريعة والرئيسية. واكتظ شارع الشيخ زايد وطرق رئيسية أخرى بحركة مرور كثيفة، بينما واجه السكان في أجزاء أخرى من البلاد ازدحامًا مماثلاً بسبب الظروف المغبرة. وأفادت شرطة دبي بوقوع عدة حوادث طفيفة ولكن دون إصابات خطيرة.
وعلى الرغم من أن درجات الحرارة في دبي بلغت ذروتها عند 39 درجة مئوية، إلا أن الشعور بالحر كان خانقًا بسبب الرطوبة العالية. وقال متنبئ جوي من مكتب الأرصاد الجوية في دبي لصحيفة "خليج تايمز": "كانت الرؤية المنخفضة ناتجة عن عواصف رعدية تطورت فوق الجبال باتجاه الشرق. وقد تسببت في رياح أثارت الغبار، مما أدى إلى انخفاض الرؤية".
تأثرت مدينة العين وطريق العين-أبوظبي السريع بعواصف رعدية، على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع هطول أمطار في دبي. أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن منطقتي الفقع والشويب شهدتا عواصف رعدية، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بضع درجات. وأوضح متنبئ جوي أن الأمطار والعواصف الرعدية كانت ناتجة عن الموجة الأخيرة من الرياح الموسمية التي مرت عبر المنطقة في 10 أغسطس، مضيفًا أن الشارقة قد تشهد أمطارًا غزيرة.
وفي العين، أعقبت عاصفة رملية أمطار غزيرة وعواصف رعدية في أجزاء من المدينة، مع انخفاض الرؤية إلى كيلومتر واحد. صرح مسؤول في الأرصاد الجوية بالعين: "انخفضت درجة الحرارة بعد العاصفة الرعدية والأمطار من 45 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية".
في حين أن العاصفة خففت من الأجواء، بقيت الرطوبة عند 50 في المائة، مع هبوب رياح خفيفة من الشرق والشمال الشرقي بسرعة حوالي 7 كيلومترات في الساعة.
وحذر المتنبئون من أن اليوم التالي، 11 أغسطس، سيظل حارًا ورطبًا وغير مريح، مع تحوم درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار ودرجات الحرارة المسائية حول 37 درجة مئوية. وتم نصح السكان بالبقاء في المنازل أثناء العواصف الرعدية بسبب خطر البرق والأمطار الغزيرة والرياح القوية.