قبل سفرك إلى الإمارات: قائمة بالمواد المحظورة في حقيبة اليد بمطاري دبي والشارقة

تم تنبيه ركاب طيران الإمارات إلى قاعدة طيران جديدة مهمة، حيث حظرت طيران الإمارات استخدام بنوك الطاقة على متن الطائرات اعتبارًا من أكتوبر.
لضمان سفر آمن، تُحظر سلطات مطارات الإمارات العربية المتحدة حمل عدد من الأغراض في حقائب اليد. بعض الأغراض الأخرى غير محظورة، ولكن تُفرض عليها قيود تتعلق بكميتها أو نوعها.
على الرغم من أن هذه القائمة مقدمة من سلطات المطار، إلا أنه قد تكون هناك قيود إضافية حسب شركة الطيران. يُنصح دائمًا بالتواصل مع شركة الطيران التي تسافر معها للاطلاع على اللوائح المُحدثة الخاصة بكل شركة طيران.
وفقًا لمطارات دبي، لا يُسمح بحمل البضائع التالية في الأمتعة المحمولة على متن الطائرة:
المطارق
الأظافر
مفكات البراغي وأدوات العمل الحادة
مقص ذو شفرات أطول من 6 سم
مجموعة العناية الشخصية (سيتم مصادرة الأجزاء التي يزيد طولها عن 6 سم)
السيوف والأدوات الحادة
أصفاد
الأسلحة النارية
ذخيرة بنادق إطلاق الصواريخ
بنادق الليزر
جهاز اتصال لاسلكي
الولاعات. مع ذلك، يُسمح بحمل ولاعة واحدة فقط مع الراكب.
الخفافيش
أسلحة الفنون القتالية
التدريبات
الحبال
أشرطة القياس
أشرطة التغليف
الكابلات الكهربائية، باستثناء الاستخدام الشخصي للرحلات
تجنب حمل السوائل إلا للضرورة القصوى. ووفقًا لمطارات دبي، يجب ألا تتجاوز سعة عبوة السوائل الواحدة 100 مل.
يُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 حاويات كحد أقصى، أي ما يعادل لترًا واحدًا.
إذا كان الراكب يحمل أي أدوية، يجب أن تكون مصحوبة بوصفة طبية.
إذا كان الراكب يحمل جهازًا طبيًا معدنيًا في جسمه، فيجب تقديم شهادة طبية إلى السلطات.
يُسمح بحمل أجهزة شحن الطاقة، ولكن يجب ألا تتجاوز طاقتها 100 واط/ساعة. إذا تجاوزت 100 واط/ساعة و160 واط/ساعة، فقد يُسمح باستخدام الجهاز، وفقًا للوائح شركات الطيران. مع ذلك، لا يُسمح بتجاوز 160 واط/ساعة؛ كما يُمنع استخدام أجهزة شحن الطاقة أثناء الرحلة.
بحسب مطار الشارقة، إليكم قائمة بالأشياء المحظورة تمامًا في مقصورة الطائرة والأمتعة المسجلة:
هراوات مثل هراوات بيلي ومضارب البيسبول
الغازات القابلة للاشتعال مثل خراطيش الغاز والولاعات الغازية
العناصر التي تشكل خطورة عند البلل مثل الكالسيوم وكربيد الكالسيوم وسبائك المعادن القلوية الترابية
المواد الصلبة القابلة للاشتعال بما في ذلك أعواد الثقاب والكبريت والمحفزات المعدنية وما إلى ذلك
المواد الكيميائية والبيولوجية مثل الكبريت، والجدري، وسيانيد الهيدروجين، والحمى النزفية الفيروسية. سيتم إبلاغ مشغل المطار، أو الشرطة، أو الجيش، أو أي جهة مختصة فورًا بأي مواد قد تُشكل خطرًا لهجوم كيميائي/بيولوجي، وسيتم عزلها عن صالات المسافرين العامة.
السوائل القابلة للاشتعال والمواد المسببة للتآكل مثل البنزين، والدهانات، والبطاريات الرطبة، وحبر الطباعة، والمشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والولاعات الزيتية وما إلى ذلك.
الأسلحة النارية التي تعني أي سلاح يمكن من خلاله إطلاق طلقة أو رصاصة أو أي صاروخ آخر، بما في ذلك مسدسات البادئ والمسدسات المضيئة.
السكاكين ذات النصال التي يبلغ طولها 6 سم أو أكثر، إلى جانب السكاكين التي يعتبرها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة غير قانونية، بالإضافة إلى السيوف، وقواطع الكرتون، وسكاكين الصيد، وسكاكين الهدايا التذكارية، وأجهزة الفنون القتالية.
المؤكسدات مثل كلورات الصوديوم، والمبيض، وسماد نترات الأمونيوم، وغيرها. مع ذلك، يمكن نقل المؤكسدات على متن طائرات الشحن.
الغازات غير القابلة للاشتعال وغير السامة مثل خزانات الغوص وطفايات الحريق والأكسجين المضغوط وغيرها
المواد المشعة: تشمل أنواعًا مختلفة من النويدات المشعة. الفئة الأولى: أبيض: لا يزيد عن ٥ ميكرو سيفرت/ساعة على السطح الخارجي؛ الفئة الثانية: أصفر: لا يزيد عن ٥ ميكرو سيفرت/ساعة ولا يزيد عن ٥٠٠ ميكرو سيفرت/ساعة على السطح الخارجي؛ الفئة الثالثة: أصفر: لا يزيد عن ٥٠٠ ميكرو سيفرت/ساعة ولا يزيد عن ٢ ميلي سيفرت/ساعة على السطح الخارجي.
الغازات والمواد السامة، بما في ذلك أول أكسيد الكربون ومحلول الأمونيا. ومع ذلك، فهي مقبولة على متن طائرات الشحن.
الأمراض المعدية مثل البكتيريا والفيروسات والنفايات الطبية
المتفجرات والذخيرة بما في ذلك الألعاب النارية وإشارات الاستغاثة وكبسولات التفجير
المواد الخطرة بما في ذلك الخرز البوليمري ومحركات الاحتراق الداخلي وما إلى ذلك.
المواد المشبوهة بما في ذلك العناصر التي تشبه الأجهزة المتفجرة أو العناصر التي تبدو وكأنها سلاح أو عنصر خطير.
المواد الخطرة بما في ذلك معاول الجليد، ومعاول التسلق الجبلية، والأسلحة أو القنابل اليدوية أو الألعاب، وشفرات الحلاقة المستقيمة والمقصات الطويلة، والتي يمكن استخدامها جميعها كسلاح.
العناصر المعوقة أو المسببة للعجز بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والهراوات والمواد الكيميائية والغازات المماثلة وأجهزة الصعق/الصدمات الإلكترونية.
بيروكسيد عضوي
على الرغم من أنه من الممكن حمل هذه العناصر في الأمتعة المحمولة على متن الطائرة، إلا أنه يجب اتباع بعض القواعد:
السوائل: يُسمح بحمل كميات محدودة فقط، تصل إلى 100 مل. يشمل ذلك مستحضرات التجميل المعبأة في زجاجات، والمشروبات، والعطور، ومستحضرات التجميل، وجميع السوائل المجمدة. يجب وضع الزجاجات في كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق، مقاس 20 سم × 20 سم، وتقديمها بشكل منفصل للموظفين عند نقطة الفحص بالأشعة السينية.
الأدوية والأغذية الخاصة: يجب حمل أغراض مثل أغذية الأطفال والأدوية بشكل منفصل. قد تطلب السلطات من المسافر إثبات صحة أي دواء، مثل وصفة طبية أو خطاب من طبيب.