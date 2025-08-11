قبل سفرك إلى الإمارات: قائمة بالمواد المحظورة في حقيبة اليد بمطاري دبي والشارقة

هراوات مثل هراوات بيلي ومضارب البيسبول

الغازات القابلة للاشتعال مثل خراطيش الغاز والولاعات الغازية

العناصر التي تشكل خطورة عند البلل مثل الكالسيوم وكربيد الكالسيوم وسبائك المعادن القلوية الترابية

المواد الصلبة القابلة للاشتعال بما في ذلك أعواد الثقاب والكبريت والمحفزات المعدنية وما إلى ذلك

المواد الكيميائية والبيولوجية مثل الكبريت، والجدري، وسيانيد الهيدروجين، والحمى النزفية الفيروسية. سيتم إبلاغ مشغل المطار، أو الشرطة، أو الجيش، أو أي جهة مختصة فورًا بأي مواد قد تُشكل خطرًا لهجوم كيميائي/بيولوجي، وسيتم عزلها عن صالات المسافرين العامة.

السوائل القابلة للاشتعال والمواد المسببة للتآكل مثل البنزين، والدهانات، والبطاريات الرطبة، وحبر الطباعة، والمشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والولاعات الزيتية وما إلى ذلك.

الأسلحة النارية التي تعني أي سلاح يمكن من خلاله إطلاق طلقة أو رصاصة أو أي صاروخ آخر، بما في ذلك مسدسات البادئ والمسدسات المضيئة.

السكاكين ذات النصال التي يبلغ طولها 6 سم أو أكثر، إلى جانب السكاكين التي يعتبرها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة غير قانونية، بالإضافة إلى السيوف، وقواطع الكرتون، وسكاكين الصيد، وسكاكين الهدايا التذكارية، وأجهزة الفنون القتالية.

المؤكسدات مثل كلورات الصوديوم، والمبيض، وسماد نترات الأمونيوم، وغيرها. مع ذلك، يمكن نقل المؤكسدات على متن طائرات الشحن.

الغازات غير القابلة للاشتعال وغير السامة مثل خزانات الغوص وطفايات الحريق والأكسجين المضغوط وغيرها

المواد المشعة: تشمل أنواعًا مختلفة من النويدات المشعة. الفئة الأولى: أبيض: لا يزيد عن ٥ ميكرو سيفرت/ساعة على السطح الخارجي؛ الفئة الثانية: أصفر: لا يزيد عن ٥ ميكرو سيفرت/ساعة ولا يزيد عن ٥٠٠ ميكرو سيفرت/ساعة على السطح الخارجي؛ الفئة الثالثة: أصفر: لا يزيد عن ٥٠٠ ميكرو سيفرت/ساعة ولا يزيد عن ٢ ميلي سيفرت/ساعة على السطح الخارجي.

الغازات والمواد السامة، بما في ذلك أول أكسيد الكربون ومحلول الأمونيا. ومع ذلك، فهي مقبولة على متن طائرات الشحن.

الأمراض المعدية مثل البكتيريا والفيروسات والنفايات الطبية

المتفجرات والذخيرة بما في ذلك الألعاب النارية وإشارات الاستغاثة وكبسولات التفجير

المواد الخطرة بما في ذلك الخرز البوليمري ومحركات الاحتراق الداخلي وما إلى ذلك.

المواد المشبوهة بما في ذلك العناصر التي تشبه الأجهزة المتفجرة أو العناصر التي تبدو وكأنها سلاح أو عنصر خطير.

المواد الخطرة بما في ذلك معاول الجليد، ومعاول التسلق الجبلية، والأسلحة أو القنابل اليدوية أو الألعاب، وشفرات الحلاقة المستقيمة والمقصات الطويلة، والتي يمكن استخدامها جميعها كسلاح.

العناصر المعوقة أو المسببة للعجز بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والهراوات والمواد الكيميائية والغازات المماثلة وأجهزة الصعق/الصدمات الإلكترونية.