قبل رمضان بأسابيع.. خياطو الإمارات يرفعون لافتة "نعتذر عن استقبال طلبات العيد"

"لا مزيد من الطلبات".. هي لافتة ربما لاحظتها بالفعل خارج العديد من محلات الخياطة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. والسبب بسيط؛ وهو أن العمل على ملابس عيد الفطر قد بدأ مبكراً هذا العام، حتى قبل بداية شهر رمضان.

وعلى الرغم من بقاء ما يقرب من 50 يوماً على العيد، يعتقد العديد من المتسوقين أن هناك متسعاً من الوقت لخياطة ملابس الاحتفال، لكن بالنسبة للخياطين، يبدو التقويم مختلفاً تماماً؛ ففساتين العيد النسائية تتطلب وقتاً وصبراً وساعات عمل طويلة، وهو ما دفع العديد من المحلات للتوقف عن استقبال طلبات جديدة منذ الآن.