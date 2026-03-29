قبل العيد.. حطام صاروخي ينهي 12 عاماً من الأمان بأبوظبي

على مدار الـ 12 عاماً الماضية، كان إسماعيل خان عاملاً مخلصاً في إحدى شركات المقاولات في أبوظبي، وكان بمثابة فرد من العائلة لزملائه. وفي 17 مارس، قُتل الرجل البالغ من العمر 47 عاماً عندما سقط عليه حطام ناتج عن اعتراض صاروخي.

وقال نور محمد، مديره في الشركة، لصحيفة "خليج تايمز": "لا أزال غير مصدق أنه رحل. عندما تعملون معاً لسنوات طويلة، تصبحون كعائلة واحدة".

إسماعيل، الذي ينحدر من قرية "ناري" في إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، كان يعمل مساعداً في شركة مقاولات تقوم بتمديد الكابلات الكهربائية في أبوظبي. وذكر نور أنه كان من أكثر العمال إخلاصاً، واسترجع ذكرياته قائلاً: "كان مجتهداً جداً ومحلاً للثقة؛ يمكنك توكيله بأي مهمة وأنت مطمئن أنه سينجزها".

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان إسماعيل يعمل في الموقع جنباً إلى جنب مع ابنه الأكبر "زبير" (24 عاماً). وقال نور: "جاء الابن للعمل في الشركة نفسها قبل نحو ثلاث سنوات، وكان مساعداً كهربائياً تماماً مثل والده. لكن إسماعيل كان يطمح لأن يحقق زبير تقدماً مهنياً أكبر، لذا قدم له طلباً للحصول على رخصة قيادة، وكان في طور الحصول عليها قبل وقوع المأساة".

ووفقاً لنور، كان إسماعيل مقرباً بشكل خاص من ابن زبير - حفيده الوحيد. وقال: "كان يتصل بحفيده عبر الفيديو يومياً ليتحدث معه، وقد تحدثت أنا أيضاً مع الطفل مرة أو مرتين".

تفاصيل الحادث

منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وما تبعها من توترات إقليمية، تتبع الشركة بروتوكولاً جديداً. وأوضح نور: "لدينا ملجأ خرساني مبني في مواقعنا؛ عندما نتلقى تنبيهاً، نسارع جميعاً إلى الملجأ وننتظر هناك حتى تصلنا رسالة الأمان".

وقعت الحادثة المأساوية قبل أيام قليلة من عيد الفطر. كان إسماعيل في مهمة حراسة وتأمين للمحيط في أحد مواقع الحفر الخارجية التابعة للشركة. وقال نور: "بما أنه كان من أقدم موظفينا، نحاول تجنب إعطائه مهاماً تتطلب مجهوداً عضلياً شاقاً. كان أحد الفرق يقوم بالحفر لتمديد الأنابيب، بينما كان إسماعيل يتأكد من وضع الحواجز في مكانها وضمان عدم اقتراب أي شخص من الموقع. لذلك، كان بعيداً عن الملجأ قليلاً مقارنة بالآخرين، وفي تلك اللحظة جاء التنبيه".

وبينما سارع عمال الحفر إلى الملجأ، كان إسماعيل يركض باتجاهه عندما سقط عليه حطام الاعتراض الصاروخي. وأضاف نور: "ربما كان على بُعد 50 متراً فقط من الملجأ.. لقد كان أمراً مأساوياً حقاً".

وأشاد نور بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في أبوظبي، قائلاً: "وصلت الشرطة والإسعاف إلى الموقع في غضون دقائق، حيث أعلنوا وفاته ونقلوا جثمانه، ثم ذهب بعضنا إلى مركز الشرطة لإنهاء المعاملات الورقية".

تم ترحيل جثمان إسماعيل إلى باكستان في 19 مارس ودُفن هناك في اليوم نفسه، ورافق ابنه زبير جثمان والده إلى مثواه الأخير.